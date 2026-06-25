Ecuador despierta en el Mundial y se mete en dieciseisavos de final con triunfo 2-1 ante Alemania

Ecuador acabó con su sequía de goles en el Mundial y derrotó el jueves 2-1 a Alemania para meterse angustiosamente a los dieciseisavos de final del Mundial.
Con el triunfo, Ecuador sumó cuatro puntos para quedar tercera en el complicado Grupo E, por detrás de Alemania y Costa de Marfil, que quedaron con unidades seis cada uno.
El triunfo era clave para las aspiraciones del equipo ecuatoriano, que cayó en el último momento en su debut 1-0 ante Costa de Marfil y luego empató 0-0 con Curazao.
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Alemania sorprendió al equipo sudamericano al abrir el marcador con un fuerte remate de Leroy Sané a los dos minutos de iniciado el partido, enmudeciendo a los cerca de 60.000 ecuatorianos presentes en el estadio de Nueva Jersey.
Ecuador, que por momentos mantuvo el control del balón, respondió rápidamente con una jugada que aprovechó Nilson Angulo para desequilibrar a la defensa alemana y poner el 1-1.
Gonzalo Plata devolvió la alegría a "La Tri" en el minuto 78 cuando alcanzó a tocar el balón antes de que lo tomara el arquero alemán, Manuel Neuer, tras la habilitación de cabeza de un compañero a la salida de un tiro de esquina, para poner el 2-1 que sería definitivo.
Con el grito de la hinchada de ¡Sí se puede!, los jugadores ecuatorianos trabajaron con ahínco en defensa en los últimos minutos del dramático partido para defender su victoria.
Con información de Reuters