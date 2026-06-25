Ecuador despierta en el Mundial y se mete en dieciseisavos de final con triunfo 2-1 ante Alemania

El ecuatoriano Gonzalo Plata celebra el segundo gol de su equipo junto a Moisés Caicedo contra Alemania

​Ecuador acabó con su sequía de goles en el Mundial y derrotó ‌el jueves ‌2-1 a Alemania para meterse angustiosamente a los dieciseisavos de final del Mundial.

Con el triunfo, Ecuador sumó cuatro puntos para quedar tercera en el complicado Grupo E, por detrás de ​Alemania y ⁠Costa de Marfil, que quedaron con ‌unidades seis cada uno.

El ⁠triunfo era clave para ⁠las aspiraciones del equipo ecuatoriano, que cayó en el último momento en su ⁠debut 1-0 ante Costa de Marfil ​y luego empató 0-0 ‌con Curazao.

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Alemania sorprendió al ‌equipo sudamericano al abrir el ⁠marcador con un fuerte remate de Leroy Sané a los dos minutos de iniciado el partido, enmudeciendo a ​los cerca ‌de 60.000 ecuatorianos presentes en el estadio de Nueva Jersey.

Ecuador, que por momentos mantuvo el control del balón, respondió rápidamente con ⁠una jugada que aprovechó Nilson Angulo para desequilibrar a la defensa alemana y poner el 1-1.

Gonzalo Plata devolvió la alegría a "La Tri" en el minuto 78 cuando alcanzó a tocar el balón ‌antes de que lo tomara el arquero alemán, Manuel Neuer, tras la habilitación de cabeza de un compañero a la salida de un tiro de ‌esquina, para poner el 2-1 que sería definitivo.

Con el grito de la hinchada de ¡Sí ‌se puede!, ⁠los jugadores ecuatorianos trabajaron con ahínco en defensa en ​los últimos minutos del dramático partido para defender su victoria.

Con información de Reuters