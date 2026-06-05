Defensor egipcio Abdelmaguid cumplirá su "sueño de la infancia" en el Mundial

Premier League egipcia - Zamalek - Al Ahly

El egipcio Hossam Abdelmaguid dijo que su "sueño de la infancia" de jugar un Mundial se ha hecho realidad antes ‌de lo esperado, y el ‌defensor de 25 años aspira a llegar lejos en el torneo que comienza en pocos días en Norteamérica.

Tras alzarse con el título de la liga egipcia con el Zamalek, Abdelmaguid aspira a ayudar al equipo de Hossam Hassan a lograr algo más que ganar un partido del Mundial por primera vez.

"El Mundial era un sueño para mí porque ​mi hermano mayor solía ⁠hablarme del torneo cuando era niño. Recuerdo que le dije que ‌jugaría en el Mundial", declaró Abdelmaguid a Reuters en ⁠una entrevista por Zoom. "Pero no esperaba hacer ⁠realidad ese sueño de la infancia tan rápido, solo tres años después de incorporarme al primer equipo".

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Egipto está encuadrado en el Grupo G junto ⁠a Bélgica, Nueva Zelanda e Irán, un sorteo que ha avivado ​las esperanzas de sus aficionados de una campaña ‌mundialista decisiva.

Sin embargo, Abdelmaguid afirmó que ‌el equipo no se verá agobiado por las expectativas. "Esto es lo ⁠que los aficionados esperan de nosotros, y están en su derecho. También está en nuestro derecho aspirar a pasar a las eliminatorias", afirmó.

"Creo que podemos pasar la fase de grupos y llegar lejos en ​el Mundial (...) Queremos ‌ganar todos los partidos y, si no podemos ganar, al menos no perder".

Abdelmaguid cree que la plantilla tiene la calidad necesaria para competir, con delanteros como Omar Marmoush, Mohamed Salah y el juvenil Hamza Abdelkarim, que pueden marcar la diferencia.

Egipto ⁠se enfrentará a tres equipos que cuentan cada uno con un delantero físicamente fuerte, lo que deja al alto Abdelmaguid con la probable tarea de marcar a Romelu Lukaku (Bélgica), Chris Wood (Nueva Zelanda) y Mehdi Taremi (Irán).

Abdelmaguid afirmó que había comenzado a prepararse con antelación estudiando a los delanteros, y añadió: "Todos son jugadores de élite, pero eso no significa que les tema (...) Me centro en ‌los detalles y veo sus videos con mi analista de rendimiento, así como en las sesiones con Hossam Hassan".

Hossam Hassan se convirtió en el primer egipcio en llegar al Mundial como jugador y como entrenador, tras marcar el gol que aseguró la clasificación en 1990 antes de liderar al equipo ‌36 años después para su cuarta participación.

Abdelmaguid considera que la experiencia mundialista del DT ha dado a los jugadores un importante impulso y les ha ayudado ‌a adaptarse al ⁠ambiente del torneo.

"Es el capitán Hossam antes que el seleccionador nacional (...) Estamos contentos de tener a alguien con su ​trayectoria con nosotros. Más allá de la parte técnica, nos da confianza gracias a su experiencia, y eso nos ayuda a triunfar", dijo Abdelmaguid.

Con información de Reuters