Debut en la Fórmula 1: el campeón de la F2 que se suma a McLaren para el GP de Barcelona

McLaren está tercero en la tabla de constructores.

Llegar a la Fórmula 1 requiere de un trabajo de consistencia tremendo para los más jóvenes, que deben mostrar su talento desde las categorías inferiores, comenzando desde certámenes nacionales y regionales hasta competir a nivel mundial. En este sentido, uno de los últimos pasos rumbo a la máxima categoría es la Fórmula 2, por donde han pasado algunos de los pilotos actuales, como es el caso de Franco Colapinto, Andrea Kimi Antonelli y Gabriel Bortoleto, entre otros.

De hecho, el piloto brasileño fue el único de estos tres que logró consagrarse en la F2, algo que es considerado una graduación en las categorías formativas para tener una oportunidad en la F1. El año pasado, el campeón de la F2 fue Leonardo Fornaroli, quien se consagró con Invicta Racing y superó a Jak Crawford (DAMS Lucas Oil) e ingresó al programa de desarrollo de pilotos de McLaren, donde fue anunciado como piloto de reserva.

Sin chances de competir tras su graduación en la F2, el piloto italiano ha estado trabajando todo este año en la sede de Woking a la espera de una oportunidad de subirse al MCL40, algo que finalmente sucederá este fin de semana. Y es que McLaren aprovechará las tres prácticas del Gran Premio de Barcelona para cumplir con una de las cuatro sesiones que debe entregar a un rookie por el reglamento de la F1, por lo que Fornaroli tendrá su debut en la FP1 del viernes.

A bordo del monoplaza de Lando Norris, el piloto de 21 años tendrá su primera presentación en un coche de F1 con el número 67, según informó la escudería británica en el comunicado lanzado este miércoles. “Será una gran oportunidad para ayudar al equipo con sus preparativos y trabajar en el programa previsto para el viernes. Esta será una misión muy importante para mí porque será mi primera sesión oficial de Fórmula 1”, afirmó “Leo”.

Si bien esta será la primera aparición pública en la F1, el italiano ya tuvo otras experiencias con coches de la categoría, ya que participó de prácticas con monoplazas anteriores en marzo en Barcelona, además de otras en Silverstone y Austin. “Toda la experiencia que he adquirido durante las jornadas anteriores del TPC ha sido muy importante para mi desarrollo”, agregó.

Fornaroli ganó tanto en F3 como en F2.

Horarios del GP de Barcelona 2026 de F1

Tras el GP de Mónaco, la próxima parada de la Fórmula 1 será el Circuito de Barcelona-Cataluña, donde se disputará el Gran Premio de Barcelona entre el 12 y 14 de junio por la séptima fecha. A continuación, los días y horarios: