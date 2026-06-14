Curazao no tiene nada que perder en debut Mundial, afirma Advocaat antes de choque con Alemania

Conferencia de prensa de Curazao para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección de Curazao no tiene nada que perder en su debut en ‌el Mundial contra ‌Alemania el domingo en Houston, dijo el DT Dick Advocaat, quien agregó que tiene un plan para dar la sorpresa en el torneo.

Curazao, que depende en gran medida de su diáspora en los Países Bajos para contar con jugadores, es la ​nación más pequeña, ⁠tanto en población como en tamaño, que ‌se ha clasificado para un Mundial, pero ⁠tiene grandes sueños y ⁠no se doblegará ante ningún rival, señaló.

"Somos un país pequeño en comparación con Alemania, pero les pondremos las ⁠cosas difíciles y seremos un rival complicado", ​declaró Advocaat a periodistas el sábado. "A ‌veces ocurre que equipos ‌pequeños, equipos amateurs, vencen a selecciones mucho más ⁠grandes. En los Países Bajos, esto ocurre con frecuencia".

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"Alemania será el equipo dominante y tenemos que responder a eso. Vamos a aprovechar el ​espacio que ‌creará (cuando ataque) y sacar partido de ello".

Advocaat, de 78 años, se convertirá el domingo en el seleccionador de más edad de la historia del Mundial y afirma que ⁠su equipo no siente presión.

"No tenemos nada que perder. Las expectativas no son muy altas fuera de nuestra plantilla, porque creemos que podemos sorprender a la gente. El mero hecho de estar aquí es fantástico para los jugadores y para el país, pero también ‌tenemos que demostrar a la gente de qué estamos hechos", agregó.

Advocaat elogió el ambiente dentro de la plantilla como uno de los mejores de su larga carrera como entrenador, que incluye participaciones en el ‌Mundial con Corea del Sur y los Países Bajos.

"El espíritu de equipo que hay aquí es algo que ‌nunca había vivido ⁠antes", afirmó. "Tenemos todo que ganar para la isla y es increíble formar parte ​de esto. Cuando ves lo que ha conseguido el equipo, te hace sentir orgulloso como entrenador".

Con información de Reuters