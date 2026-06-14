Curazao aún puede disfrutar de un bonito Mundial, dice DT Advocaat

El entrenador de Curazao, Dick Advocaat, aplaude a los aficionados tras el partido ante Alemania

​Los jugadores de Curazao no tienen motivos para estar desanimados tras la goleada 7-1 ‌que les endosó Alemania ‌en el debut de esta pequeña nación en el Mundial el domingo, y aún tienen la oportunidad de disfrutar de un torneo exitoso, dijo el seleccionador Dick Advocaat.

El técnico neerlandés, de 78 años, señaló que sus jugadores no ​esperaban un resultado ⁠así, pero reconoció que el equipo encajó ‌goles fáciles en la primera participación ⁠de la nación caribeña en ⁠un Mundial.

"Tenemos que convertir esto en un bonito torneo", dijo Advocaat. "Podemos dar la sorpresa en el ⁠segundo y tercer partido. Al final, nos ​alegraremos de haber formado parte del ‌mayor torneo de fútbol ‌del mundo".

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El alemán Felix Nmecha marcó el ⁠gol más rápido del torneo y los cuatro veces campeones del mundo siguieron anotando, pero Curazao dio a sus aficionados algo que celebrar ​cuando ‌un disparo de Livano Comenencia que se desvió en el trayecto superó al portero Manuel Neuer para empatar el partido a 1-1.

Al final, sin embargo, Alemania resultó ⁠ser un rival demasiado fuerte, algo de lo que, según Advocaat, sus jugadores no tenían nada de qué avergonzarse.

"Esperábamos hacer más frente a Alemania, pero no pudimos", añadió. "Fueron muy fuertes y encajamos algunos goles fáciles", aseguró. "Los jugadores saben que, si pierden, no ‌deben desanimarse. Esto no es una vergüenza".

Advocaat también elogió a los aficionados que se desplazaron y animaron a su equipo pese a que el marcador en su contra seguía aumentando. También dijo que tuvo ‌que retirarse al banquillo cuando comenzó el himno nacional porque el momento se volvió demasiado emotivo para ‌él.

"Esto tiene ⁠que ver con la alegría de la gente de Curazao", dijo. "Es en estos ​momentos cuando las emociones salen a la superficie. La alegría de la gente es fantástica".

Con información de Reuters