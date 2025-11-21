Costa Rica despide a mexicano "Piojo" Herrera como DT de selección tras quedar fuera de Mundial

SAN JOSÉ, 20 nov - La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) despidió el jueves al mexicano Miguel "Piojo" Herrera como director técnico de la selección, dos días después de fracasar en el objetivo de llevarla a la Copa del Mundo 2026.

Herrera, de 57 años, no pudo llevar a Costa Rica a su séptimo Mundial, cuarto consecutivo, al quedar en el tercer lugar del Grupo C en la eliminatoria de la Concacaf, en la que Panamá, Curazao y Haití lograron su boleto a la justa mundialista que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

A la Copa del Mundo clasificaron los primeros de cada uno de los tres grupos de la eliminatoria. Además, los dos mejores segundos -Jamaica y Surinam-, jugarán en marzo de 2026 un repechaje intercontinental.

"Miguel Herrera deja de ser el director técnico de la selección mayor de Costa Rica junto con su cuerpo técnico a partir de este jueves 20 de noviembre", informó la FCRF.

Herrera, quien dirigió a México en el Mundial de Brasil 2014, fue designado técnico de la selección "tica" en enero, y bajo su gestión el representativo centroamericano registró siete triunfos, cinco empates y tres derrotas.

La Federación agregó que en los próximos días se dedicará a analizar las candidaturas para elegir al director técnico que se encargará de la selección.

Con información de Reuters