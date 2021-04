La pandemia no afloja y el deporte no es la excepción.

El fútbol argentino continúa cada vez más complicado por la pandemia de coronavirus y ahora se sumó un caso extraño: Gimnasia y Esgrima La Plata perdió a un jugador por una afección cardíaca derivada justamente de esa enfermedad. Se trata de Lucas Barrios, quien no pudo estar en el clásico contra Estudiantes porque "el Covid no me dejó mover las piernas", según él mismo reveló minutos antes del partido a TNT Sports.

De acuerdo a lo que publicó oficialmente el club a través de sus redes sociales, el delantero titular de 36 años "padece una miocarditis leve de índole inflamatoria viral (edema leve de miocardio) como efecto secundario", por lo que "permanecerá con controles semanales hasta la resolución espontánea de dicho edema".

Todo empezó hace algunos días, cuando Barrios se sometió a estudios que parecían simplemente de control luego de haberse recuperado del coronavirus, aunque ahora apareció esta dolencia en el corazón que le impidió disputar el partido más esperado por los hinchas de su equipo, por el Interzonal de la fecha 10 de la Copa de la Liga profesional.

Otros futbolistas con problemas cardíacos

Los casos más recientes en el fútbol argentino fueron los del colombiano Andrés Román y el de Guillermo Burdisso. El primero llegaba desde Millonarios de su país natal para firmar con Boca, pero en la revisión médica previa le detectaron una miocardiopatía hipertrófica -causa principal de muerte súbita- que lo obligó a retirarse como profesional a los 25 años.

Por su parte, el defensor iba a jugar en San Lorenzo​, aunque le descubrieron una arritmia en el corazón que cambió sus planes. Regresó después de casi ocho meses y arregló con Lanús, donde sigue en la actualidad. Sin embargo, ello no afecta solamente a Sudamérica, ya que algunas estrellas del balompié europeo como Iker Casillas, Lilian Thuram, Antonio Cassano y Nwankwo Kanu también lo padecieron.

Qué es una miocarditis

Se trata de la inflamación del músculo cardíaco (miocardio) y puede afectar el sistema eléctrico del corazón, lo que reduce la capacidad de bombear y producir ritmos cardíacos rápidos o anormales (arritmias). Si es grave, debilita la zona de modo que el resto del cuerpo no recibe la suficiente sangre. Se pueden formar coágulos allí que podrían provocar un accidente cerebrovascular o incluso un ataque cardiorrespiratorio.

El coronavirus en Argentina

Según los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, desde que comenzó la pandemia a mediados de marzo de 2020 se han registrado 2.68 millones de contagios con 2.34 millones de personas recuperadas y 59.164 muertes.