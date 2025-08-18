Huracán vs Once Caldas por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Huracán buscará escribir un nuevo capítulo en su historia continental cuando reciba a Once Caldas este martes en el Tomás Adolfo Ducó, con la difícil misión de remontar el 1-0 adverso del partido de ida en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Frank Darío Kudelka, que viene de sumar tres puntos en el torneo local tras vencer a Argentinos Juniors, intentará aprovechar su condición de local para dar vuelta la serie ante un conjunto colombiano que no atraviesa su mejor momento futbolístico pero que cuenta con la ventaja mínima obtenida en la altura de Manizales.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Huracán y Once Caldas, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Huracán y Once Caldas?

El partido entre Huracán y Once Caldas por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana se jugará este martes 19 de agosto de 2025, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el brasileño Paulo César Zanovelli da Silva.

El Globo llega a este partido decisivo con la motivación de haber sumado tres puntos importantes en el torneo local el último sábado, cuando venció por 1-0 a Argentinos Juniors con gol de Agustín Urzi sobre el final del encuentro. Esta victoria le permitió al conjunto de Parque Patricios ubicarse en el tercer lugar de la zona A con nueve puntos en cinco partidos disputados, manteniendo así sus aspiraciones en el campeonato argentino.

Los dirigidos por Frank Darío Kudelka tienen el desafío de revertir el resultado adverso tras haber caído por la mínima diferencia en territorio colombiano. El equipo sintió el rigor de los 2.150 metros de altura en Manizales, pero ahora contará con el respaldo de su público y las condiciones climáticas favorables para intentar la remontada que lo meta en los cuartos de final del torneo continental.

El Once Caldas logró una ventaja mínima pero valiosa en el primer encuentro disputado el martes pasado en el estadio Palogrande de Manizales, gracias a un tanto de penal convertido por el experimentado Dayro Moreno. El gol llegó tras la única pelota que no pudo contener el arquero Hernán Galíndez, quien fue figura del partido con sus múltiples atajadas que evitaron una goleada del conjunto local.

Por su parte, el equipo colombiano visitó a Alianza Valledupar el viernes pasado y regresó con un empate 0-0 en un encuentro donde el técnico Hernán Darío Herrera decidió alinear a mayoría de jugadores suplentes, reservando a sus titulares para este compromiso continental. Este resultado deja al Albo en una situación complicada en el torneo local, ocupando el anteúltimo lugar de la tabla con apenas tres puntos en seis partidos disputados.

El ganador de esta eliminatoria tendrá que medirse en los cuartos de final con el vencedor de la llave entre los ecuatorianos Independiente del Valle y Mushuc Runa. Huracán necesita ganar por cualquier resultado para avanzar directamente, o empatar para forzar la definición por penales, mientras que Once Caldas cuenta con la ventaja de poder perder por un gol de diferencia y aún así clasificar a la siguiente ronda.

Formaciones probables de Huracán y Once Caldas

Frank Darío Kudelka contará con todo su plantel disponible para este encuentro decisivo y se espera que mantenga la base del equipo que viene disputando los partidos más importantes. El entrenador apostará por la experiencia de Hernán Galíndez bajo los tres palos, quien fue una de las figuras en el partido de ida con sus atajadas que evitaron una derrota más abultada en territorio colombiano.

En el mediocampo, se espera que mantengan su lugar Leonardo Gil y Juan Francisco Bisanz, dos jugadores con experiencia internacional que pueden hacer la diferencia en este tipo de compromisos. En el ataque, la dupla formada por Rodrigo Cabral y Matías Tissera será la encargada de generar las situaciones de gol que necesita el Globo para revertir el resultado adverso y meterse en los cuartos de final.

Por el lado del Once Caldas, el técnico Hernán Darío Herrera recuperará a varios titulares que fueron preservados en el último partido del torneo local. El experimentado arquero James Aguirre será el encargado de defender el arco colombiano, mientras que en defensa se mantendrá la dupla central formada por Kevin Cuesta y Jaider Riquett, quienes fueron fundamentales para contener el ataque argentino en la ida.

En el ataque, todas las miradas estarán puestas en Dayro Moreno, el goleador histórico del fútbol colombiano que convirtió el penal en el partido de ida y que será la principal carta ofensiva del conjunto visitante. El veterano delantero, con su experiencia en este tipo de encuentros internacionales, intentará aprovechar cualquier oportunidad que se presente para ampliar la ventaja de su equipo.

Probable formación de Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Francisco Bisanz, Emmanuel Ojeda; Rodrigo Cabral, Matías Tissera.

Probable formación de Once Caldas: James Aguirre; Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jaider Riquett, Juan David Cuesta; Mateo García, Michael Barrios, Luis Sánchez, Alejandro García; Mateo Zuleta, Dayro Moreno.

Huracán vs Once Caldas: Ficha técnica