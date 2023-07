De Paoli liquidó a los periodistas y se comparó con Boca y River: "Ustedes"

Rodolfo De Paoli, DT de Patronato, fulminó a sus colegas periodistas en vivo en la conferencia. Y hasta se comparó con Boca y River, tras la caída de su equipo ante Botafogo en la Copa Sudamericana.

Rodolfo de Paoli se hartó de sus colegas, periodistas deportivos, y los desafío en plena conferencia de prensa. El entrenador de Patronato de Paraná se fastidió durante el diálogo después del partido en el que su equipo perdió por 2-0 frente a Botafogo de Brasil como local, por los playoffs de la Copa Sudamericana 2023.

El director técnico de 44 años se plantó ante una de las preguntas de los cronistas presentes en la sala y hasta aseguró que no ellos conocían al adversario de turno del equipo entrerriano. Muy molesto, el relator de TyC Sports analizó la derrota ante el conjunto carioca y ya palpitó la vuelta en Río de Janeiro del próximo miércoles 19 de julio.

De Paoli se hartó de los periodistas y se las pudrió en vivo: "No comprendo"

En un momento de la conferencia, uno de los cronistas le preguntó al técnico si había "respetado demasiado al rival" con el planteo porque "recién entró un 9 en el segundo tiempo". La consulta fastidió a "Rodo", que hizo algunos gestos de desaprobación y le contestó: "No... Pero, ¿qué? ¿No jugar con un 9 es cuidarse del rival? No comprendo, en serio". "¿Porque no jugamos con un 9 se respetó mucho al rival?", insistió con relación al líder del Brasileirao, que le lleva diez puntos al escolta Flamengo tras 14 fechas.

"Salió tal cual lo preparamos, si el fútbol fuese tan lógico sería muy sencillo...", se quejó el relator. Incluso, siguió con su firme postura de cara al periodista y le aseguró que "con tu razonamiento habría que haber puesto tres 9 para no respetar a un rival, que hoy jugó uno de sus peores partidos de los últimos 21". "Me vi los últimos 18 partidos de Botafogo y hoy jugó el peor, quizá ustedes no vieron los partidos de Botafogo, hoy jugó muy mal porque Patronato lo hizo jugar muy mal", profundizó. De paso, le tiró un palito a su antecesor Gastón Esmerado cuando recordó que su equipo "unos meses atrás no podía dar más de seis pases" y hoy "demostró que se puede bloquear al rival y llegar al gol con muchos pases".

De Paoli lleva poco tiempo de trabajo en Patronato.

"Me parece que es una derrota injusta, lo más justo hubiese sido un empate. Pero esto se define en las áreas, ellos acertaron ahí y aprovecharon los errores", amplió De Paoli. "Por momentos superamos ampliamente a un rival que hoy, si se presenta en la Libertadores, es amplio favorito a ganarla", elogió al "Fogao". "Para mí, de los seis partidos que estoy acá, fue por lejos el mejor que hemos jugado. Este es el Patronato que quiero para mi estadía en Paraná", alabó el relator a sus dirigidos.

Por último, confirmó que el desgaste físico está influyendo en su plantel: "Tenemos que dosificar las cargas porque allá (en el partido de vuelta en Brasil) hay que buscar el triunfo por dos goles para ir a penales. Vamos a ver cómo están ellos (los jugadores), y entre ellos y nuestro cuerpo técnico decidiremos cómo vamos a seguir afrontando la triple competencia, que para mí es orgullo pero que está demostrado que a veces equipos como River y Boca no pueden competir en dos competencias...". "Nosotros, en la segunda división, estamos luchando para poder afrontar las tres", sentenció con respecto también a la Copa Argentina.