Cuánto dinero gana el campeón de la Copa Sudamericana 2025

La Copa Sudamericana llega a su fin y pronto se conocerá quien será el ganador de la edición 2025. Un torneo que es el segundo en importancia en Sudamérica y en donde Argentina pisa fuerte, al tener la mayor cantidad de campeonatos por país, concentrados principalmente en Independiente y Boca, que lograron el título en dos ocasiones cada uno, pero que también se reparte en los campeonatos de Arsenal, River, San Lorenzo, Racing y Lanús, que jugará por tercera vez en su historia la final del torneo.
En este certamen, hay también un fuerte peso de los brasileños, pero a diferencia de lo que sucede en la Libertadores, ha habido en los últimos años campeones de otras naciones, como lo fue Racing el año pasado, o anteriormente los ecuatorianos de Liga de Quito e Independiente del Valle. Y para estos equipos ha habido un premio económico que también pudo ser importante para sus arcas.
Cuánto dinero recibe el campeón de la Copa Sudamericana 2025
- El dinero que se le dará al campeón de la Copa Sudamericana 2025 será de 6.500.000 millones de dólares.
- El año pasado se le dio a Racing 6 millones por ganar el torneo, a lo que Conmebol expresó que le suma para este año 500 mil dólares más.
Estos son los premios repartidos en la Copa Sudamericana 2025 fase por fase
- Fase de grupos: $ 300.000
- (Premio al mérito deportivo: $ 115.000 por partido ganado)
- Playoffs: $ 500.000
- Octavos de final: $ 600.000
- Cuartos de final: $ 700.000
- Semifinales: $ 800.000
- Finalista: $ 2.000.000
- Campeón: $ 6.500.000
De cuánto son los premios en total de la Copa Sudamericana 2025
-
Conmebol repartirá en total 80.132.000 dólares por premios en la Copa Sudamericana 2025.
Todos los campeones de la Copa Sudamericana, año por año
- 2024 - Racing Club
- 2023 - Liga Deportiva Universitaria de Quito
- 2022 - Independiente del Valle
- 2021 - Athletico Paranaense
- 2020 - Defensa y Justicia
- 2019 - Independiente del Valle
- 2018 - Athletico Paranaense
- 2017 - Independiente
- 2016 - Chapecoense (no se jugó la final por la tragedia del avión que llevaba al plantel)
- 2015 - Independiente Santa Fe
- 2014 - River Plate
- 2013 - Lanús
- 2012 - São Paulo
- 2011 - Universidad de Chile
- 2010 - Independiente
- 2009 - LDU Quito
- 2008 - Internacional
- 2007 - Arsenal de Sarandí
- 2006 - Pachuca
- 2005 - Boca Juniors
- 2004 - Boca Juniors
- 2003 - Cienciano
- 2002 - San Lorenzo