Cuánto dinero gana el campeón de la Copa Sudamericana 2025

Cuánto dinero le queda al ganador de la Copa Sudamericana.

La Copa Sudamericana llega a su fin y pronto se conocerá quien será el ganador de la edición 2025. Un torneo que es el segundo en importancia en Sudamérica y en donde Argentina pisa fuerte, al tener la mayor cantidad de campeonatos por país, concentrados principalmente en Independiente y Boca, que lograron el título en dos ocasiones cada uno, pero que también se reparte en los campeonatos de Arsenal, River, San Lorenzo, Racing y Lanús, que jugará por tercera vez en su historia la final del torneo.

En este certamen, hay también un fuerte peso de los brasileños, pero a diferencia de lo que sucede en la Libertadores, ha habido en los últimos años campeones de otras naciones, como lo fue Racing el año pasado, o anteriormente los ecuatorianos de Liga de Quito e Independiente del Valle. Y para estos equipos ha habido un premio económico que también pudo ser importante para sus arcas.

Cuánto dinero recibe el campeón de la Copa Sudamericana 2025

E l dinero que se le dará al campeón de la Copa Sudamericana 2025 será de 6.500.000 millones de dólares .

. El año pasado se le dio a Racing 6 millones por ganar el torneo, a lo que Conmebol expresó que le suma para este año 500 mil dólares más.

Racing campeón de la última Copa Sudamericana en 2024.

Estos son los premios repartidos en la Copa Sudamericana 2025 fase por fase

Fase de grupos: $ 300.000

(Premio al mérito deportivo: $ 115.000 por partido ganado)

Playoffs: $ 500.000

Octavos de final: $ 600.000

Cuartos de final: $ 700.000

Semifinales: $ 800.000

Finalista: $ 2.000.000

Campeón: $ 6.500.000

De cuánto son los premios en total de la Copa Sudamericana 2025

Conmebol repartirá en total 80.132.000 dólares por premios en la Copa Sudamericana 2025.

