Racing recibe a Flamengo por la Copa Libertadores: hora, TV y streaming para ver el partido

Racing va por la segunda final de su historia de la Libertadores, ante Flamengo.

Racing Club buscará escribir una de las páginas más gloriosas de su historia cuando reciba a Flamengo de Brasil, con la difícil misión de remontar el 1-0 adverso del partido de ida en el estadio Maracaná de Río de Janeiro para meterse en la final de la Copa Libertadores 2025. El conjunto de Gustavo Costas se enfrentará al partido más importante del siglo XXI para la institución, con el objetivo de volver a disputar una final del torneo después de 58 años, algo que logró por única vez en 1967, cuando se consagró campeón. La "Academia" deberá superar a un "Mengao" que mantiene una defensa sólida con apenas cinco goles recibidos en todo el torneo, aunque llega golpeado tras perder la cima del Brasileirao.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing y Flamengo, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing y Flamengo por la Copa Libertadores?

El partido entre Racing y Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores se jugará este miércoles 29 de octubre de 2025, a partir de las 21:30 horas de Argentina en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ y MiTelefe. El árbitro principal del partido será Piero Maza de Chile, con Juan Lara como el encargado del VAR.

El conjunto de Avellaneda llega a este partido con la obligación de remontar tras caer 1-0 en el Maracaná en el partido de ida, donde estuvo muy cerca de conseguir un empate gracias a la destacada actuación de Facundo Cambeses. Sin embargo, la "Acadé" recibió una dura baja para este compromiso decisivo: Santiago Sosa, capitán del equipo en Río de Janeiro, debió ser operado con éxito por una fractura maxilar tras un golpe accidental de Marcos Rojo y se perderá lo que resta de 2025. Durante el fin de semana, Racing no disputó compromisos por las elecciones legislativas, lo que le permitió concentrarse exclusivamente en preparar esta revancha.

Racing está ante el partido más trascendental de su historia en el siglo XXI y busca regresar a una final de Copa Libertadores después de 58 años, hazaña que consiguió únicamente en 1967 cuando terminó siendo campeón del continente. Viene con la ventaja de no haber tenido fútbol el fin de semana, ya que la fecha del torneo local se postergó por las elecciones.

En ese marco, Costas mantiene dos dudas principales para definir el once inicial. La primera, y más importante, pasa por quién será el reemplazante de Sosa en el mediocampo. La opción con más chances es el ingreso de Juan Ignacio Nardoni en la mitad de la cancha, con Bruno Zuculini cumpliendo el rol de líbero. La alternativa es que Nazareno Colombo ocupe ese lugar y Marco Di Césare se incorpore como stopper por derecha. La segunda incógnita está en el carril derecho: mientras que en la ida fue titular Gastón Martirena, acostumbrado a goles importantes, el nivel de Facundo Mura tras recuperarse de una leve lesión le permitiría ganarse un lugar, especialmente considerando sus cualidades defensivas ante el poderío ofensivo del conjunto brasileño.

Por su parte, Flamengo llega a este encuentro con la ventaja del 1-0 conseguido en el Maracaná gracias a un gol agónico en la ida, pero con algunas señales de alerta tras su última presentación. El Mengao visitó el sábado a Fortaleza con varios titulares y cayó 1-0, resultado que le costó la punta del Brasileirao que venía compartiendo con Palmeiras. De esta manera, el conjunto carioca llegó a ocho partidos perdidos en la temporada, lo que genera esperanzas en Racing de poder quebrar la resistencia del rival.

El equipo dirigido por Filipe Luis tiene a su favor una muralla defensiva que mantiene en la Libertadores, con solo cinco goles encajados en todo el torneo. Sin embargo, no contará con una de sus estrellas más brillantes: Pedro se perderá el duelo de vuelta por una fractura en el antebrazo. El técnico brasileño cambiará nuevamente de esquema y dispondrá de tres modificaciones respecto al once inicial que se quedó con el triunfo en Río de Janeiro. El Flamengo busca meterse al partido por el título por cuarta vez en siete años.

El ganador de este encuentro sacará su boleto para la gran final de América, que se jugará en Lima, y conocerá a su rival el jueves por la noche cuando Palmeiras reciba a Liga de Quito en el otro duelo de las semifinales. El conjunto ecuatoriano llega a ese compromiso con una ventaja de tres goles conseguida en la ida, lo que lo posiciona como candidato a disputar la definición continental.

Costas ilusionó a todo Racing con esta Copa Libertadores.

Formaciones probables de Racing y Flamengo

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Balboa.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta; Saúl Iníguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata.

Costas debe resolver la baja sensible de Sosa, quien fue operado por una fractura en el seno maxilar superior derecha y no podrá estar presente en este partido decisivo. El entrenador de la Academia maneja dos alternativas para cubrir la ausencia de su capitán en el Maracaná.

La variante que tiene más posibilidades es incorporar a Nardoni en el mediocampo, dejando a Zuculini en funciones de líbero. La otra opción es que Colombo asuma ese rol defensivo y Di Césare ingrese como stopper por el sector derecho. Además, existe incertidumbre en el lateral derecho, donde Martirena parte con ventaja tras ser titular en la ida, aunque Mura se recuperó de una lesión menor y podría ganarse el puesto por su capacidad defensiva frente al ataque brasileño.

Por el lado de Flamengo, Filipe Luis realizará cambios importantes en su formación respecto al duelo del Maracaná. El conjunto carioca no contará con Pedro, una de sus figuras ofensivas, quien sufrió una fractura en el antebrazo y quedó descartado para este compromiso.

El técnico brasileño modificará el esquema táctico e incorporará tres jugadores al once inicial. Léo Ortiz se sumará a la zaga central en reemplazo de Danilo, ya recuperado de su lesión. En el frente de ataque ingresarán Saúl Iníguez por Luiz Araújo y Gonzalo Plata en lugar del lesionado Pedro, con Jorge Carrascal como centrodelantero pensando en causar daño de contragolpe en Avellaneda.

Racing vs. Flamengo: ficha técnica