Racing empató con Flamengo y se quedó afuera de la Copa Libertadores

La 'Academia' igualó sin goles ante el 'Mengao' y, tras la derrota en la ida, quedó a un paso de la final.

Racing Club quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025: igualó sin goles frente a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda y no logró remontar la derrota sufrida en la ida en el Estadio Maracaná. A pesar de que contó con numerosas chances para romper el cero en el marcador y que tuvo a su favor la expulsión de Gonzalo Plata en la visita a los 10 minutos del segundo tiempo, la 'Academia' se encontró con un Agustín Rossi en el arco del 'Mengao' que fue figura, y sobre el final sufrió por sus propias desinteligencias.

De esta manera, el conjunto que dirige técnicamente Gustavo Costas no logró continuar con su gran racha a nivel continental tras la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa a principios de año; la última vez que había jugado una semifinal de Libertadores fue en 1997, ocasión en la que cayó a manos de Sporting Cristal de Perú. Por su parte, el conjunto brasileño se mete por tercera vez en cinco años en la final, en búsqueda de repetir el título obtenido en 2022. Su próximo rival se definirá este jueves, cuando Palmeiras reciba a Liga de Quito después de la goleada de los ecuatorianos por 3 a 0 en la ida.

El resumen del empate sin goles entre Racing y Flamengo en Avellaneda

La primera llegada clara del partido fue de Racing, a los 11 minutos del primer tiempo, cuando un centro desde la derecha del defensor Facundo Mura habilitó al delantero Tomás Conechny, cuyo cabezazo potente y bajo por el poste derecho del arquero rival fue desviado al córner por Agustín Rossi. Cuatro minutos más tarde llegó la visita, con un centro rasante desde la izquierda que cruzó toda el área y le quedó al carrilero Guillermo Varela, quien remató de primera y no pudo con el achique del guardameta Facundo Cambeses.

A los 32 minutos, un pase largo de Cambeses asistió por izquierda al extremo Santiago Solari, quien aprovechó la desatención de la defensa rival y buscó un disparo alto, que se fue por encima del travesaño. Un minuto después, una gran jugada individual desde el medio hacia la izquierda del volante Giorgian De Arrascaeta permitió su remate al primer palo, aunque el uruguayo nunca advirtió el achique de Cambeses, quien se quedó con el disparo.

Ya en la segunda mitad, a los 10 minutos, el delantero Gonzalo Plata se fue expulsado, por un golpe con la mano en la pierna del defensor Marcos Rojo, en una jugada sin pelota y a pocos metros del juez de línea. Doce minutos más tarde, el volante Agustín Almendra controló la pelota y disparó desde afuera, sobre el costado derecho de la cancha, con un tiro que salió a las manos de Rossi.

A los 24 minutos Racing volvió a llegar con claridad, cuando un centro al segundo palo habilitó el cabezazo del atacante Adrián “Maravilla” Martínez, que había errado el cálculo para cortar el centro pero pudo contener de todas formas. A un minuto del final del tiempo reglamentario, un nuevo centro llegó desde la derecha hacia la mitad del área chica para el cabezazo del delantero Adrián Balboa, que se fue muy cerca del caño derecho de Rossi.

En el primer minuto de descuento, un centro quedó suelto en el área y fue controlado por el delantero Luciano Vietto, que le pegó de volea sobre el área chica aunque su tiro fue desviado por el guardameta del “Mengao”, en una excelente demostración de reflejos.

Costas ilusionó a todo Racing con esta Copa Libertadores.

Las formaciones de Racing y Flamengo en la vuelta de las semis

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta; Saúl Iníguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Racing vs. Flamengo: ficha técnica