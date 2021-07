"No nos dejaron pasar, es así": Riquelme explotó contra CONMEBOL tras el escándalo

El vicepresidente de Boca no dudó en romper el silencio y criticó duramente al ente regulador por el arbitraje contra Mineiro.

Juan Román Riquelme reapareció y rompió el silencio tras el escándalo en Brasil que dejó a Boca Juniors afuera de la Copa Libertadores de América. Tras el gol anulado en la Bombonera, el VAR volvió a hacer de las suyas en Belo Horizonte y le negó otro tanto al Xeneize. El partido terminó sin goles y en los penales, los dirigidos por Miguel Ángel Russo fallaron en tres ocasiones. Más allá de esto, el histórico ídolo no dudó en apuntar contra el arbitraje y CONMEBOL. "Nos nos dejaron pasar, es así", sostuvo sin vueltas.

En diálogo con TyC Sports, el vicepresidente del club de la Ribera se mostró indignado por lo ocurrido esta noche: "Boca ganó los dos partidos y quedó afuera. Nunca visto, nunca vi nada igual. Yo voy a ser sincero: creo que todos estamos de acuerdo de que Boca fue merecedor, cuando metés los goles y no te los quieren cobrar no podés hacer nada". Y sin dudarlo, disparó fuertemente contra las autoridades: "Lo que está pasando es verdaderamente ordinario, no la estamos cuidando a la Copa. Siempre fue un torneo muy serio, lo que pasa es lamentable. Es lamentable, es vergonzoso, no es serio. Vos podés jugar todo el día, pero si no te cobran los goles no vas a pasar".

Siguiendo por la misma línea, Riquelme no dio vueltas: "Acá sabemos todo lo que pasó, lo vimos todos. Es vergonzoso, da tristeza que se manejen de esta manera". Más allá de acusar a las autoridades del ente regulador y la terna arbitral, habló de su equipo. "Felicito a los muchachos, se han preparado muy bien, estaban con toda la ilusión del mundo. La gente también. Estamos contentos de cómo nos representó el equipo, jugó la Copa como se debe jugar. En nuestra casa y en Brasil. Cuando ganás los dos, sos el mejor".

Ante las reiteradas preguntas sobre la actuación del VAR, el máximo ídolo del Xeneize apuntó: "No sabían como hacer para decir 'esto no lo vamos a cobrar'. No, pará, un minuto para atrás, otro para atrás... A ver si te puedo cobrar algo, no vi algo igual. Una cosa lamentable, la verdad te digo. Los dos partidos fueron lamentables, vimos todos que Boca ganó claramente los dos partidos. Cuando no te cobran los goles, ¿qué queres hacer? No nos dejaron pasar. Estamos enojados, nos duele". Y agregó: "Hoy tenés hasta el VAR, para ser más prolijos y que no se haga trampa. Supuestamente está para que las cosas sean más limpias. Lo que pasó la semana pasada en la cancha de Boca y con Cerro... Es raro, es ordinario. Cuando las cosas son tan claras... Las vieron ustedes, nosotros... Es una pena, no es serio ni sano".

También se refirió a lo ocurrido en el vestuario, cuando los jugadores de Boca fueron insultados y atacados por la policía de Brasil: "Cuando estaban en el vestuario, se ve a una persona de traje que empujó a los muchachos y los insulta... Los policías le tiraron gases en la cara a los muchachos. Si te tiran gases, ¿qué hacés? ¿Te defendés o dejas que te peguen? Se ve al presidente tirando botellas, a la policía... A ellos no les dicen nada. Esa es la verdad". Y también apuntó contra la gente de Atlético Mineiro: "Ahora tengo que ver al presidente de Mineiro tirando botellas, me quieren dejar detenidos a mis jugadores... Siempre en Brasil es así".

Después de analizar las jugadas, donde dejó en claro que el "Pulpo" González está habilitado y la pelota se le escapa sin previa falta al arquero, algo que "ve cualquier árbitro normal de fútbol", criticó las formas y desde donde se observan las jugadas en el VAR. Incluso, más allá de lo ocurrido con Boca, también utilizó el ejemplo de lo ocurrido con Cerro Porteño durante la pasada semana. "Hay que poner gente un poco mejor, no podés tener problemas todas las semanas. Esta pasando muy seguido, es ordinario. Juegan con la ilusión de los jugadores, de los hinchas y de todos. No es serio, igual que los últimos años. Lo que pasó hoy y la semana pasada, también pasó años atrás", afirmó.

Para cerrar, Riquelme lanzó: "En el juego siempre puede pasar esto pero es sorprendente cuando pasa tan seguido. Yo creo que es doloroso para nosotros como club, hicimos las cosas bien. Teníamos ilusión, como siempre. La gente también, sueñan con ganarla. Pero cuando pasa esto y pasa lo que pasó, es triste y lamentable". Mientras que sentenció con dureza: "¿Qué le voy a decir a (Alejandro) Domínguez o a (Gonzalo) Belloso? No me quisieron cobrar los goles... Fueron goles. Si no te lo quieren dar, ¿cómo hacés para ganar? Es triste, no cuidan la Copa".

Se esperan noticias en las próximas horas pero se confirmó que varios futbolistas e integrantes de la delegación fueron demorados por "daños" y "desacato a la autoridad" tras el ataque de la policía. No se conocen los nombres pero desde el club aclararon que no se subirán al avión sin algún protagonista. La idea es que declaren en la comisaría pero esto implicaría que el plantel rompa la burbuja, teniendo un partido por disputar el fin de semana. El ambiente sigue tenso en Brasil.