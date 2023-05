Fluminense goleó a River y Felipe Melo hizo un curioso pedido para Scaloni: "En este momento"

Luego de la goleada de Fluminense por 5 a 1 ante River Plate en la Copa Libertadores, Felipe Melo le envió un curioso mensaje a Lionel Scaloni para la Selección.

Luego de la goleada 5 a 1 de Fluminense ante River Plate en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Felipe Melo hizo un curioso pedido para Lionel Scaloni y la Selección. El experimentado defensor brasileño fue una de las figuras de la cancha junto a su compañero argentino Germán Cano, quien convirtió tres goles ante el "Millonario". Minutos después del final del encuentro, el futbolista se dirigió directamente al DT con un interesante mensaje.

Es que Cano es uno de los máximos goleadores del año 2023 y hace tiempo que se destaca con la camiseta del "Flu". Por este motivo, el aguerrido zaguero habló nuevamente sobre él, lo elogió y se lo recomendó al técnico campeón del mundo. Cabe destacar, que el hacedor de la "Scaloneta" y el central carioca tienen cierta confianza ya que compartieron plantel en un equipo de Europa.

"Hizo un golazo y ya los había hecho en otros partidos también. Le di un consejo pero, a pesar de conocerme y haber jugado juntos en el Racing de Santander, el entrenador no me escuchó. Espero que me pueda escuchar en este momento", soltó Felipe Melo acerca del presente de Germán Cano y lo pidió para la "Albiceleste". Es que a lo largo del 2023, el exhombre de Lanús lleva un total de 23 goles en 21 partidos e igualó a Erling Haaland, quien marcó la misma cantidad en dos encuentros más.

No es la primera vez que el defensor brasileño se dirige al DT argentino para pedir que convoque al atacante misionero. "Además de hacer goles le aporta muchísimo al equipo, es un jugador completo. Creo que Scaloni lo tiene que seguir de cerca. Es el mejor 9 que tenemos. El entrenador tiene su equipo pero lo tiene que probar. No importa los años que tenga, significa un buen momento para ayudar al equipo", sostuvo meses antes del comienzo del Mundial de Qatar 2022.

La carrera de Germán Cano

Germán Cano dio sus primeros pasos con la camiseta de Lanús para luego pasar a Chacarita y Colón en nuestro país. Además, el argentino vistió los colores de Deportivo Pereira e Independiente Medellín en Colombia, Nacional de Paraguay, Pachuca y León de México y Vasco da Gama antes de llegar al "Flu". En dicho club, como en la mayoría de los equipos por los que pasó, el atacante lleva en la espalda la 14 en honor a la hinchada del elenco de zona sur.

Desde los 8 hasta los 20 años estuvo en la institución "Granate", su familia trabajó allí y se formó para luego emprender otros caminos. Su debut en Primera División se dio de la mano del recordado Ramón Cabrera en 2008, disputó un total de 24 partidos e infló la red en dos ocasiones. Actualmente, Cano cuenta con un registro de 277 tantos y 43 asistencias en 550 partidos disputados a lo largo de su carrera.