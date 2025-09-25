Estudiantes vs Flamengo por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Estudiantes buscará escribir un nuevo capítulo heroico en su historia continental cuando reciba al Flamengo este jueves en el estadio UNO, con la difícil misión de remontar el 2-1 adverso del partido de ida para meterse en semifinales de la Copa Libertadores 2025. El Pincha, dirigido por Eduardo Domínguez, tendrá la oportunidad de hacer historia ante su gente en La Plata, mientras que el Mengao llega como favorito pero consciente de que un tropiezo lo dejaría afuera del torneo más importante de Sudamérica. La serie quedó completamente abierta tras el dramático encuentro en el Maracaná, donde los brasileños se adelantaron 2-0 en apenas nueve minutos pero vieron cómo el equipo platense logró descontar sobre el final.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Estudiantes y Flamengo, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Estudiantes y Flamengo?

El partido entre Estudiantes y Flamengo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugará este jueves 25 de septiembre de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el estadio Jorge Luis Hirschi (UNO) de La Plata. El encuentro será dirigido por el árbitro chileno Piero Maza, con José Cabero como responsable del VAR. La transmisión estará a cargo de Fox Sports para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ (plan Premium).

El conjunto platense llega a este partido decisivo con un panorama mixto después de haber cortado una racha negativa de tres derrotas consecutivas al vencer 1-0 a Defensa y Justicia en el último partido del Torneo Clausura. Los dirigidos por Eduardo Domínguez se sienten confiados por haber competido de igual a igual en el segundo tiempo del Maracaná, donde lograron descontar el marcador tras un comienzo adverso que los tuvo 2-0 abajo en apenas nueve minutos. El gol que descontó fue un autogol de Léo Pereira que mantiene viva la esperanza del Pincha de alcanzar las semifinales.

Estudiantes intentará repetir la historia de 2009 cuando logró su última Copa Libertadores tras eliminar a varios equipos brasileños en instancias finales. El equipo de La Plata cuenta con cuatro títulos continentales en su historia (1968, 1969, 1970 y 2009) y no alcanza una semifinal desde hace 16 años, por lo que esta oportunidad representa mucho más que un simple partido para la institución y sus hinchas. La ventaja de jugar en casa será fundamental para un equipo que necesita remontar la serie.

Una noticia importante para el Pincha es que recupera a dos jugadores clave: Eric Meza regresa tras un mes fuera de las canchas por una lesión muscular y una sinovitis en la rodilla, mientras que Edwuin Cetré también está de vuelta después de no haber podido viajar a Brasil por una lesión menor. Además, Gonzalo Plata podrá jugar tras haber tenido su expulsión anulada por CONMEBOL.

Por su parte, el Flamengo llega a este duelo después de empatar 1-1 con Vasco da Gama en el clásico carioca, aunque atraviesa un gran momento en el Brasileirao donde marcha como líder de la tabla. El equipo dirigido por Filipe Luís busca su tercera Copa Libertadores tras los títulos conquistados en 2019 y 2022, además de haber sido subcampeón en 2021. Los cariocas invirtieron más de 40 millones de euros en refuerzos para esta temporada con el objetivo claro de volver a consagrarse en el torneo continental.

El Mengao embarcó hacia Argentina con la delegación prácticamente completa, teniendo únicamente como bajas a Erick Pulgar, que se encuentra en fase final de recuperación de una cirugía, y Michael, que presenta dores en el tornozelo izquierdo. La ventaja del resultado de ida les permite manejar el partido con mayor tranquilidad, sabiendo que con un empate estarían clasificando a semifinales.

El ganador de esta serie enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Racing y Vélez Sarsfield, donde la Academia ya cuenta con ventaja tras haber ganado la ida por 1-0 en Liniers. Los otros dos semifinalistas saldrán de los enfrentamientos entre LDU Quito-São Paulo y Palmeiras, donde los ecuatorianos aventajan 2-0 y los brasileños vencieron en el global 5-2 al Millonario ayer. La final de la Copa Libertadores 2025 se disputará el 29 de noviembre en Lima, Perú, con la gloria eterna en juego para el campeón sudamericano.

Formaciones probables de Estudiantes y Flamengo

Eduardo Domínguez tiene prácticamente definido su once inicial para este duelo trascendental, aunque mantiene algunas dudas en el ataque. Tiago Palacios disputa mano a mano con Facundo Farías la titularidad en el frente de ataque, mientras que Gastón Benedetti cuenta con grandes chances de ser titular como mediocampista por izquierda después de haber ingresado en Brasil en esa posición. El cuerpo técnico realizó varios ajustes en el parado táctico pensando en neutralizar al Flamengo y poder dar vuelta el resultado adverso.

Las dos novedades importantes en el plantel pincharrata son el retorno de Eric Meza, quien tras un mes de inactividad por lesión estaría entre los suplentes, y Edwuin Cetré, que se recuperó de su lesión menor y al menos estará entre los concentrados. Domínguez tiene en la cabeza 13 futbolistas de los cuales 11 serán titulares en el UNO, buscando la fórmula perfecta para conseguir la clasificación a semifinales. La defensa se mantendría sin cambios con respecto al partido de ida.

Por el lado del Flamengo, Filipe Luís cuenta con varias alternativas tácticas para definir su formación titular. Las principales dudas pasan por Jorginho y Alex Sandro, ambos recuperados de problemas musculares y que podrían regresar a la titularidad. En caso de que el técnico no opte por estos regresos, Ayrton Lucas y Viña en la lateral izquierda, y Nicolás De La Cruz en el mediocampo, son las principales alternativas para ocupar esas posiciones.

Una certeza en el equipo carioca es que Gonzalo Plata será titular tras haber tenido su expulsión anulada por CONMEBOL, formando el tridente ofensivo junto a Samuel Lino y Pedro. El mediocampo estaría comandado por Giorgian de Arrascaeta y Saúl Ñíguez, mientras que en la defensa Léo Ortiz y Léo Pereira serían los centrales por delante de Agustín Rossi. El técnico brasileño mantiene hermetismo sobre su alineación definitiva hasta último momento.

Probable formación de Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios (o Facundo Farías), Guido Carrillo.

Probable formación de Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho (o Nicolás De La Cruz), Saúl Ñíguez, Giorgian de Arrascaeta; Samuel Lino, Gonzalo Plata, Pedro.

Estudiantes vs Flamengo: Ficha técnica