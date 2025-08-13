Estudiantes vs Cerro Porteño por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Estudiantes vs Cerro Porteño por Copa Libertadores: cuándo juegan

Estudiantes llega en un gran momento a su compromiso más importante del año cuando visite a Cerro Porteño este miércoles en Asunción, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Pincha despejó todas las dudas sobre su rendimiento con tres victorias consecutivas que lo consolidaron tanto en el sistema de juego como en las individualidades, y ahora buscará dar el primer paso hacia los cuartos de final ante un Ciclón que atraviesa un invicto de ocho partidos pero que tendrá sensibles bajas por lesiones.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Estudiantes y Cerro Porteño, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Estudiantes y Cerro Porteño?

El partido entre Estudiantes y Cerro Porteño por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este miércoles 13 de agosto de 2025, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el Estadio La Nueva Olla de Asunción. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Piero Maza de Chile.

El conjunto platense llega a este duelo eliminatorio tras recuperar la solidez que lo caracterizó en la fase de grupos, con una racha de tres partidos con victorias que le devolvieron la confianza: 2-1 ante Huracán en La Plata, 1-0 a Racing en El Cilindro y 2-1 a Independiente Rivadavia. Esta secuencia positiva permitió que el equipo de Eduardo Domínguez afianzara tanto el sistema de juego como las individualidades de cara a los duelos eliminatorios más importantes de la temporada.

Estudiantes se clasificó a esta instancia tras ganar el Grupo A de la Libertadores con 12 puntos, la misma cantidad que Botafogo pero con mejor diferencia de gol, lo que le otorgó la ventaja de ser cabeza de serie. A nivel local, el Pincha es uno de los punteros de la Zona A de la Liga junto a Barracas Central, demostrando un rendimiento parejo en ambas competiciones que lo posiciona como uno de los candidatos en la Copa.

El entrenador Eduardo Domínguez se mostró confiado en la previa del encuentro: "Vamos partido a partido, sabemos de la idea de Cerro Porteño, de su entrenador y la intención de juego: es una propuesta de ataque con la jerarquía que cuentan, nosotros vamos a hacer nuestro juego e imponer lo que queremos". Esta declaración refleja la mentalidad del equipo platense de mantener su identidad futbolística independientemente del rival y el escenario.

Por su parte, Cerro Porteño llega al duelo copero con las sensibles bajas de dos jugadores clave: Gustavo Velázquez y Gastón Giménez, ambos con lesiones musculares que los tienen en tratamiento de fisioterapia. Además, el equipo no podrá contar con Robert Piris da Motta, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, lo que obliga al técnico Diego Martínez a rehacer tanto la zaga central como el mediocampo.

A pesar de estas complicaciones, el Ciclón de Barrio Obrero atraviesa un gran momento futbolístico, manteniéndose puntero del Clausura paraguayo con un invicto de ocho partidos. En su último compromiso, el equipo empató 0-0 con Nacional en la séptima jornada del torneo local, pero previamente había mostrado carácter al remontar un 0-2 ante Olimpia para ganar 3-2, evidenciando la fortaleza mental que caracteriza al plantel dirigido por el argentino Diego Martínez.

Este duelo eliminatorio marca el regreso de ambos equipos a las instancias decisivas de la Copa Libertadores, con Estudiantes buscando repetir las grandes campañas del pasado y Cerro Porteño intentando aprovechar la localía para dar un paso firme hacia los cuartos de final. El ganador de esta llave se medirá con el vencedor del duelo entre River Plate y Talleres de Córdoba en la siguiente ronda.

Formaciones probables de Cerro Porteño y Estudiantes

El técnico de Estudiantes, Eduardo Domínguez, planifica varios cambios respecto al equipo que derrotó 2-1 a Independiente Rivadavia el viernes pasado. Las principales variantes vendrían por los costados de la defensa, con el ingreso de Santiago Arzamendia en el lateral izquierdo en lugar de Gastón Benedetti, mientras que en el sector derecho existe la posibilidad de que Eric Meza ocupe el lugar de Román Gómez, aunque este último cambio aún resta confirmarlo.

En el mediocampo, Santiago Ascacíbar y Cristian Medina mantendrían la titularidad, pero ingresaría Alexis Castro, quien no pudo participar ante los mendocinos por estar suspendido. En el ataque, Tiago Palacios se correría a uno de los costados para acompañar al colombiano Edwuin Cetré, mientras que Guido Carrillo regresaría a la titularidad tras haber comenzado desde el banco ante Independiente Rivadavia por rotación, dejándole esa responsabilidad a Lucas Alario para llegar al 100% a este compromiso decisivo.

Por el lado de Cerro Porteño, Diego Martínez está obligado a realizar modificaciones en la formación titular debido a las bajas de Gustavo Velázquez, Gastón Giménez y Robert Piris da Motta. Sin estos tres pilares, el entrenador argentino debe rearmar tanto la zaga central como el mediocampo para mantener el equilibrio del equipo que viene mostrando un gran rendimiento en el torneo local.

En la defensa, Lucas Quintana sería el reemplazante natural del ex Newell's Old Boys Velázquez, mientras que en el mediocampo Jorge Morel, quien regresó el fin de semana luego de recuperarse de una rotura fibrilar, y Wilder Viera arrancarían como los dos volantes centrales. Además, Martínez analiza la inclusión de Federico Carrizo por Cecilio Domínguez, quien está en el centro de las críticas por el flojo rendimiento en la segunda parte de la temporada, lo que podría significar un cambio importante en la dinámica ofensiva del equipo.

Probable formación de Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez o Eric Meza, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Cristian Medina, Santiago Ascacíbar, Alexis Castro; Tiago Palacios, Edwuin Cetré, Guido Carrillo.

Probable formación de Cerro Porteño: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Matías Pérez, Lucas Quintana, Blas Riveros; Juan Manuel Iturbe, Wilder Viera, Jorge Morel, Cecilio Domínguez o Federico Carrizo; Sergio Araújo, Jonatan Torres.

Cerro Porteño vs Estudiantes: Ficha técnica