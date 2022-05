Aprevide decidió que Gimnasia vs Liniers se juegue "a puertas cerradas": piden posponer el partido

El titular de la Aprevide, Gustavo Gómez, afirmó a El Destape que, debido a que en horarios similares jugarán partidos River, Lanús e Independiente “no quieren propiciar la posibilidad que se crucen las hinchadas”. El partido se jugaría otro día.

A menos de doce horas de que comenzara la venta de entradas para el partido por los 32avos de Copa Argentina entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Liniers en la cancha de Estudiantes de Caseros, Aprevide tomó sorpresiva decisión de que el partido que estaba pautado para el 25 de mayo a las 17:10 horas “se juegue a puertas cerradas”. A partir de esta decisión, las instituciones pidieron que se posponga.

El diálogo con El Destape, el titular de la Aprevide, Gustavo Gómez, afirmó que, “debido a que en horarios similares jugarán partidos River, Lanús e Independiente, no queremos propiciar propiciar la posibilidad que se crucen las hinchadas”. El miércoles 25 de mayo River se enfrentará con Alianza Lima a las 19 horas en el Monumental de la Ciudad de Buenos Aires; Lanús se verá las caras contra Metropolitanos a las 19:15 horas; e Independiente hará lo propio ante Caerá a las 21:30 horas en Avellaneda. Ante ese ajustado calendario, el titular de la Aprevide, explicó que, debido a la cercanía de los horarios “no queremos propiciar la posibilidad que se crucen las hinchadas”, y agregó: “No hay lugar por donde podamos traer a la hinchada sin que se crucen”.

A su vez, el titular de Aprevide reconoció que, en el caso de Independiente, “la interna de los barras está prendida fuego”, pero a pesar de ello, el equipo de Avellaneda podrá contar con los hinchas y socios dentro del estadio en el torneo continental. Respecto de la decisión tomada doce horas antes de la venta de entradas, -y mientras había hinchas de Gimnasia que estaban acampando a la espera de poder conseguir un ingreso-, el funcionario bonaerense señaló que “veníamos estudiando posibilidades, personal para designar, distintos recursos pero es un riesgo”. A su vez determinó: “Lo mejor es que Copa Argentina lo posponga”. En las últimas horas del lunes, la comisión directiva del Lobo evaluaba distintas alternativas, entre ellas que el partido se juegue otro día con público.

Por otra parte, y ante semejante desprolijidad entre los diferentes entes organizadores, Gómez dijo que “la verdad es que nosotros le pedimos a la Copa Argentina que no anuncie los partidos y mucho menos venta de entradas hasta tener el ok nuestro, pero lo filtran igual". Respecto a por qué la apática decisión recayó sobre el partido del equipo de “Pipo” Gorosito y no sobre los otros partidos, Gómez dijo: “Son partidos internacionales” y, si bien podrían tomar la decisión que sea a puertas cerradas, “el escándalo sería mucho mayor por las sanciones en dólares”.