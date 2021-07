Lionel Scaloni: "Argentina es justa vencedora y finalista"

El entrenador mostró su felicidad por llegar a la final y el orgullo que le genera el plantel. "Argentina es justa vencedora y finalista", manifestó.

Argentina está en la final de la Copa América nuevamente y se medirá ante, nada más y nada menos, que Brasil. En un partido para el infarto, Colombia igualó las cosas en el segundo tiempo y llevó el duelo a los penales, donde Emiliano Martínez fue la gran figura del encuentro. En conferencia de prensa, Lionel Scaloni habló de todo y no dudó en mostrar su emoción. Dejó en claro que era momento "para festejar y disfrutar" pero que a partir de mañana, se encargarían de pensar en la preparación del partido. Sobre esto, manifestó: "Cuesta mucho llegar acá, trabajo y tiempo dedicado de toda la gente que nos acompaña. De un grupo de jugadores que... Se me quiebra la voz, lleva casi 60 días concentrado y sigue tirando para adelante. En cuando a eso, estamos muy bien".

El entrenador del seleccionado nacional dejó en claro que es consciente que "Argentina tiene que competir siempre" y si bien todos los partidos son complejos, manifestó que "valoramos lo que es jugar con esta camiseta, no tanto la competencia y los jugadores lo entienden así". Si bien fue autocrítico y sostuvo que hay cosas que corregir, siendo algo que se habla continuamente en el plantel, no dudó: "Creo que Argentina es justa vencedora y finalista, de eso no tengo dudas".

A la hora de analizar el equipo, Scaloni no pudo evitar hablar de Lionel Messi: "Para mí, no hay mejor versión. Es esta, la que siempre da y hoy además, en unas condiciones que son para sacarse el sombrero. Tiró de sus compañeros y estamos muy orgullosos, de él y de todos". Mientras que también destacó a la figura de la tanda de penales, Dibu Martínez: "De Emiliano estamos contentos por su rendimiento. No solo por sus penales, transmite mucha seguridad. Es un grupo de arqueros que se lleva bien y que se apoya mucho, eso nos gusta".

Ahora se viene, nada más y nada menos que Brasil. Tras los dichos de Neymar Junior, mostrando su deseo de jugar la final con Argentina -por sus amigos- y ganarla, el DT no quiso meterse en polémicas: "Se la relación que tiene con Leo, con Di María y Paredes. Sé que quería jugar con Argentina, es sincero y es un chico del que todos hablan muy bien. Sobre quién va a ganar, veremos". Y sumó: "Vamos a jugar una final contra nuestro eterno rival de toda la vida. Las dos selecciones más potentes de Sudamérica. Esperemos que la gente lo disfrute, que sea un buen partido y que podamos ganarla".

Además de destacar los ingresos de Ángel Di María y Leandro Paredes, Scaloni remarcó que busca hacerles entender que ni las fases eliminatorias, ni los penales ni vestir la camiseta de la Selección deben ser una carga. Mientras que sumó sobre el plantel al que lidera: "Acá no es importante el que juega de titular, el que juega 60 minutos o 30. Todos son importantes y todos aportan sus cosas. Creo que ellos han entendido el mensaje". Para cerrar, avisó de cara al duelo del sábado: "Esta es una competición de alto nivel, se vio en la Eurocopa también. Italia supo sufrir y sacó el partido adelante. Nosotros, creo que los últimos minutos, tuvimos chances para ganarlo. El que crea que no se va a sufrir, está equivocado".