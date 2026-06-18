Con relaciones gélidas, muchos canadienses lamentan organizar el Mundial con EEUU

Liam Delaney posa para una foto grupal a las afueras del Estadio Toronto tras salir directamente del trabajo para ver a la selección canadiense de fútbol

Por Bhargav Acharya y Kyaw Soe ​Oo

TORONTO, 18 jun (Reuters) - Vestida con ropa de Canadá, un sombrero vaquero rojo y una hoja de arce pintada en el rostro, Catherine Paternal estaba lista para celebrar a la selección canadiense ‌de fútbol, pero no tiene ningún ánimo ‌de compartir la organización del primer Mundial de Canadá con su vecino del sur.

El presidente estadounidense, Donald Trump, renovó en las últimas semanas sus amenazas de convertir a Canadá en el estado número 51 de EEUU, y dijo que podría no renovar el acuerdo comercial trilateral entre Estados Unidos, Canadá y México, los coanfitriones del Mundial de este año.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El Mundial trata de unir a los países. No siento que Estados Unidos sea un buen ejemplo de unir a la gente en este momento", dijo Paternal, de 44 ​años, residente de Mississauga, una ciudad ⁠vecina de Toronto.

Trump también ha impuesto aranceles al acero, el aluminio y los automóviles procedentes de ‌Canadá, ha acusado a Ottawa de aprovecharse de Estados Unidos y en muchas ocasiones ⁠se ha referido al primer ministro, Mark Carney, como "gobernador". Desde ⁠hace más de un año, los canadienses boicotean productos estadounidenses y cancelan viajes al sur de la frontera.

La mayoría de los canadienses con los que habló Reuters dijeron que no estaban dispuestos a dejar de ⁠lado sus sentimientos durante el Mundial.

"Absolutamente no", dijo tajante Linda Anson, de 68 años, en ​Toronto, cuando se le preguntó si viajaría para ver partidos en Estados ‌Unidos. Señaló los comentarios de Trump sobre Canadá como ‌la razón principal y dijo que habría preferido que el Mundial se organizara exclusivamente en Canadá ⁠y México.

"Somos una nación soberana", añadió su esposo Bruce.

El aficionado canadiense Liam Delaney fue directamente desde el trabajo al Estadio Toronto para ver a su equipo jugar contra Bosnia y Herzegovina en su debut mundialista el viernes. No se anduvo con rodeos al referirse al presidente estadounidense.

"Creo que está arruinando el mundo ​del fútbol para ‌los norteamericanos. Nos está haciendo quedar muy mal", dijo.

Una encuesta de Abacus Data de este mes mostró que el 80% de los canadienses cree que Estados Unidos va por mal camino. Otro sondeo, de Nanos, mostró que el 53% de los canadienses consideraba que boicotear bienes estadounidenses y evitar viajar a Estados Unidos había ayudado a fortalecer la posición de Canadá ⁠frente a EEUU.

No todos están de acuerdo con esa postura.

Mauricio González, un mexicano-canadiense, quiere que todos aparquen esas tensiones por un tiempo.

"Sólo dejen eso de lado. (...) Disfruten del fútbol durante un mes, y podemos retomar todo lo demás después", dijo.

Canadá ha trabajado estrechamente con sus coorganizadores para que el Mundial sea un éxito, y la relación con Estados Unidos y México ha sido positiva, dijo Bahoz Dara Aziz, portavoz del secretario de Estado de Deportes de Canadá.

Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, dijo que el Mundial requería una estrecha coordinación entre varios ‌socios estadounidenses y la FIFA, sin comentar específicamente sobre los países coanfitriones.

ÉRAMOS AMIGOS

El principal espectáculo futbolístico del mundo se disputa en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos, después de que fueran designados coanfitriones durante la primera presidencia de Trump, en 2018. Canadá juega su segundo partido, contra Qatar, el jueves en Vancouver.

Catherine Thomas, residente de la ciudad de Oshawa, recordó una época en la que Estados Unidos y Canadá eran aliados ‌firmes.

"Cuando empezamos con esto del Mundial, Estados Unidos y Canadá seguían siendo amigos", dijo. "Ahora no siento eso hacia Estados Unidos".

Incluso el patriotismo de Justin Trudeau quedó en entredicho, mientras aficionados molestos se preguntaban por qué el ex primer ‌ministro había dejado de lado ⁠el primer partido mundialista en suelo canadiense para irse a Los Ángeles. Fue visto en las gradas viendo el partido inaugural de Estados Unidos con su novia, la ​estrella del pop Katy Perry, después de que ella actuara en la ceremonia inaugural estadounidense.

"A veces, los deberes de novio solidario llaman. Pero ya saben a quién apoyo para ganar la Copa", publicó en redes sociales.

(Reporte adicional de Wa Lone; edición de Caroline Stauffer y Rosalba O'Brien; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)