Colombia regresa al Mundial con triunfo 3-1 ante debutante Uzbekistán en el Azteca

Jaminton Campaz, de Colombia, marca el tercer gol de su equipo contra Colombia

​La selección de fútbol de Colombia, que regresa a un Mundial después de ocho años, reapareció el miércoles en la justa con un ‌triunfo 3-1 ante la debutante Uzbekistán ‌en un partido por el Grupo K en el que dominó las acciones por largos pasajes del partido pero recién respiró en el cierre.

Alentada por las decenas de miles hinchas colombianos que se adueñaron de las gradas del estadio Azteca en la Ciudad de México, la selección sudamericana empezó a imponer su ritmo y a adueñarse del balón desde el inicio del choque.

La ​primera jugada clara llegó ⁠a los 17 minutos, cuando Gustavo Puerta habilitó a Jhon Arias, que ‌sacó un potente remate desde el frontal del área que ⁠pasó cerca de la valla uzbeka.

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A partir ⁠de esa jugada, Colombia, que no clasificó a Qatar 2022, empezó a mostrar destellos de juego colectivo y a acorralar contra el área a su rival, que ⁠no hacía pie en el campo, aunque sin llevar demasiado peligro.

A ​los 32 minutos Colombia estuvo a centímetros de marcar ‌cuando Arias habilitó a Luis Díaz, ‌cuyo remate cruzado de zurda dio en un poste.

El 1-0 para el ⁠elenco cafetero llegó finalmente a los 40, cuando Daniel Muñoz picó al vacío y conectó de primera un pase de Díaz para, cayéndose, vencer a Utkir Yusupov.

El tanto provocó que el estadio Azteca retumbara con el grito ensordecedor ​de los ‌aficionados sudamericanos. "Ole ole ole ole Muñoz, Muñoz", empezaron a exclamar emocionados.

El inicio del segundo tiempo mostró a los dos equipos sin ideas, con Uzbekistán sumando hombres en campo rival y tirando centros constantemente al área colombiana, sin que esto le diera resultados.

Pero Uzbekistán silenció ⁠por un momento a los colombianos con el gol que marcó Abbosbek Fayzullaev a los 60 minutos. El centrocampista uzbeko empujó el balón hacia el fondo de la portería cuando el esférico quedó en la línea de gol tras una floja reacción del meta colombiano Camilo Vargas.

A pesar del empate, los aficionados colombianos siguieron alentando a su selección, que cinco minutos después volvió a ponerse en ventaja con ‌un potente zurdazo de Díaz que venció al portero uzbeko, quien a pesar de que alcanzó a desviar el balón no pudo evitar la anotación.

De allí en adelante, el encuentro se volvió más vertical, con Uzbekistán tratando de empatar y Colombia desperdiciando algunas opciones que tuvieron Muñoz y Johan Mojica.

La más clara de ‌los uzbekos llegó a los 92, cuando Vargas descolgó el balón en la línea tras un disparo de Eldor Shomurodov. El debutante siguió apretando a Colombia contra su ‌valla, pero no ⁠logró el empate.

Y en el último suspiro, Jaminton Campaz puso el 3-1 con un cabezazo tras una gran corajeada de Juan ​Camilo Hernández, que ganó una pelota dividida sobre la derecha, aguantó a un rival y sacó un hermoso centro que su compañero envió de cabeza a la red para asegurar la victoria.

Con información de Reuters