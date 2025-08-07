El 'Granate' enfrentará a Central Córdoba (SdE) por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 y el club tomó una gran iniciativa de cara al primer duelo.

El próximo jueves 14 de agosto, Lanús visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero para el primer partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El 'Granate', que primero deberá jugar contra Talleres de Córdoba este viernes 8 por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, tomó nota de la difícil situación económica del Gobierno de Javier Milei. También las complicaciones que implica conseguir un pasaje y una entrada para asistir al encuentro que tendrá lugar en el Estadio Único Madre de Ciudades (ubicado a más de mil kilómetros de la localidad del sur del Gran Buenos Aires); por este motivo, lanzó una gran iniciativa para facilitarle a sus hinchas la posibilidad de seguir al equipo.

A través de sus redes sociales, la institución anunció que pondrá a disposición un pack para que los fanáticos puedan estar presentes en el partido ante el 'Ferroviario' en la capital santiagueña. Los beneficios incluyen el traslado ida y vuelta hasta el estadio (en cochecama y con refrigerio), una entrada y, además, una camiseta oficial del conjunto bonaerense. Los tickets se venden tanto de forma presencial como virtual y tienen un valor de 110.000 pesos, el cual se puede pagar en tres cuotas sin interés. La iniciativa, elogiada por propios y ajenos, busca movilizar un grupo mayor de hinchas al cruce frente a Central Córdoba a la vez que aliviar los costos en medio de la crisis económica que golpea al país.

Cómo llegaron Lanús y Central Córdoba a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Lanús clasificó primero en el Grupo G, con doce unidades y de forma invicta (tres victorias y tres empates), por encima de Vasco da Gama, Melgar y Puerto Cabello. El conjunto que dirige técnicamente Mauricio Pellegrino, de esta manera, se metió directamente en los octavos de final de la competencia a pesar de su flojo andar en el torneo local: tras tres jornadas, marcha 11vo en la Zona B con un triunfo y dos derrotas.

Por su parte, Central Córdoba realizó una gran campaña en la fase de grupos de la Copa Libertadores, a la que accedió por ser campeón de la Copa Argentina en 2024, pero se quedó a las puertas de la clasificación. A pesar de ganarle a Flamengo en el Maracaná en una jornada histórica, cayó en la última fecha ante LDU Quito por goleada y quedó tercero por diferencia de gol. En el repechaje de la Sudamericana, se impuso cómodamente ante Cerro Largo de Uruguay por 3 a 0 en el global.

El paquete que ofrece Lanús a sus hinchas para asistir al duelo frente a Central Córdoba en Santiago del Estero.

Cuándo juegan Central Córdoba y Lanús la ida de los octavos de final

El duelo entre el 'Granate' y el 'Ferroviario' se jugará el jueves 14 de agosto a las 21:30 horas en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El arbitraje estará a cargo del peruano Kevin Ortega, acompañado por su compatriota Diego Haro en el VAR.

¿Cuándo se juegan los Playoffs de la Copa Sudamericana 2025?

16avos de final:

Ida: del 15 al 17 de julio.

Vuelta: del 22 al 24 de julio.

Octavos de final:

Ida: del 12 al 14 de agosto.

Vuelta: del 19 al 21 de agosto.

Cuartos de final:

Ida: del 16 al 18 de septiembre.

Vuelta: del 23 al 25 de septiembre.

Semifinales:

Ida: 22 y 23 de octubre.

Vuelta: 29 y 30 de octubre.

Final: El 22 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.