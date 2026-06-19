Ciudad de México congrega cuarta parte de hinchas reunidos en "fan-fest" en lo que va del Mundial: FIFA

Los "fan-fest" han reunido casi dos millones de hinchas en la primera tanda de partidos de la fase de grupos del Mundial, con la Ciudad de México congregando más de una cuarta parte del total, dijo el jueves la FIFA.
La FIFA informó que unos 527.000 hinchas se han congregado en la capital mexicana, y otras 460.000 en las ciudades de Monterrey y Guadalajara. El resto se reparte en 10 ciudades en Estados Unidos y Canadá.
El Zócalo, en la capital mexicana, marcó el ritmo desde el día del partido inaugural del torneo, cuando México superó 2-0 a Sudáfrica, de acuerdo a la FIFA, que destacó que Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Miami y Vancouver también tuvieron una gran afluencia de público durante el resto del programa de partidos.
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"El FIFA Fan Festival ha sido una parte fundamental de nuestra propuesta para los aficionados, y nos complace ver la acogida que ha tenido hasta ahora", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.
(Escrito por Javier Leira, editado por Manuel Farías)