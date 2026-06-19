FIFA Fan Festival de Los Ángeles, en el Los Angeles Memorial Coliseum

​Los "fan-fest" han reunido casi dos millones de hinchas ‌en la ‌primera tanda de partidos de la fase de grupos del Mundial, con la Ciudad de México congregando más de una cuarta ​parte del ⁠total, dijo el jueves ‌la FIFA.

La FIFA informó ⁠que unos ⁠527.000 hinchas se han congregado en la capital mexicana, y ⁠otras 460.000 en las ​ciudades de Monterrey ‌y Guadalajara. El ‌resto se reparte en 10 ⁠ciudades en Estados Unidos y Canadá.

El Zócalo, en la capital mexicana, ​marcó ‌el ritmo desde el día del partido inaugural del torneo, cuando México superó 2-0 a ⁠Sudáfrica, de acuerdo a la FIFA, que destacó que Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Miami y Vancouver también tuvieron una gran afluencia de público ‌durante el resto del programa de partidos.

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"El FIFA Fan Festival ha sido una parte fundamental de nuestra propuesta ‌para los aficionados, y nos complace ver la acogida que ‌ha ⁠tenido hasta ahora", dijo el presidente de ​la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.

(Escrito por Javier Leira, editado por Manuel Farías)