Cienciano vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Sudamericana

Este miércoles 20 de agosto se miden Bolívar, que ganó 2 a 0 en la ida, y Cienciano, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El partido por la llave 5 se jugará desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Bolívar se impuso por 2 a 0.

Augusto Aragón Bautista es el árbitro designado para controlar el partido.

Los resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana

Primera Fase : ADT de Tarma 1 vs Cienciano 1 (5-6 en penales a favor de Cienciano) (4 de marzo)

: ADT de Tarma 1 vs Cienciano 1 (5-6 en penales a favor de Cienciano) (4 de marzo) Fase de Grupos : Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)

: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril) Fase de Grupos : Caracas 2 vs Cienciano 2 (8 de abril)

: Caracas 2 vs Cienciano 2 (8 de abril) Fase de Grupos : Deportes Iquique 2 vs Cienciano 2 (24 de abril)

: Deportes Iquique 2 vs Cienciano 2 (24 de abril) Fase de Grupos : Cienciano 3 vs Caracas 1 (8 de mayo)

: Cienciano 3 vs Caracas 1 (8 de mayo) Fase de Grupos : Cienciano 4 vs Deportes Iquique 0 (15 de mayo)

: Cienciano 4 vs Deportes Iquique 0 (15 de mayo) Fase de Grupos : Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)

: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo) Octavos de Final: Bolívar 2 vs Cienciano 0 (13 de agosto)

Los resultados de Bolívar en partidos de la Copa Sudamericana

Playoff Octavos : Bolívar 3 vs Palestino 0 (16 de julio)

: Bolívar 3 vs Palestino 0 (16 de julio) Playoff Octavos : Palestino 0 vs Bolívar 3 (23 de julio)

: Palestino 0 vs Bolívar 3 (23 de julio) Octavos de Final: Bolívar 2 vs Cienciano 0 (13 de agosto)

Horario Cienciano y Bolívar, según país