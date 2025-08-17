Cienciano vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Sudamericana

Este miércoles 20 de agosto se miden Bolívar, que ganó 2 a 0 en la ida, y Cienciano, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El partido por la llave 5 se jugará desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Bolívar se impuso por 2 a 0.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Augusto Aragón Bautista es el árbitro designado para controlar el partido.
Los resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana
- Primera Fase: ADT de Tarma 1 vs Cienciano 1 (5-6 en penales a favor de Cienciano) (4 de marzo)
- Fase de Grupos: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Caracas 2 vs Cienciano 2 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Deportes Iquique 2 vs Cienciano 2 (24 de abril)
- Fase de Grupos: Cienciano 3 vs Caracas 1 (8 de mayo)
- Fase de Grupos: Cienciano 4 vs Deportes Iquique 0 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)
- Octavos de Final: Bolívar 2 vs Cienciano 0 (13 de agosto)
Los resultados de Bolívar en partidos de la Copa Sudamericana
- Playoff Octavos: Bolívar 3 vs Palestino 0 (16 de julio)
- Playoff Octavos: Palestino 0 vs Bolívar 3 (23 de julio)
- Octavos de Final: Bolívar 2 vs Cienciano 0 (13 de agosto)
Horario Cienciano y Bolívar, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas