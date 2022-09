Los partidos de hoy, martes 6 de agosto: Messi, Manchester City y PSG arrancan en la Champions League

La primera fecha de la Champions League tiene varios partidos fuertes. Uno de ellos es, sin dudas, el que enfrentará al Paris Saint Germain, con la presencia de Lionel Messi, con la Juventus, de Leandro Paredes pero sin Ángel Di María por lesión, en el partido estelar de la primera fecha de la Liga de Campeones de Europa.

Messi iniciará su 19na. temporada consecutiva de Liga de Campeones de Europa y alcanzará a su excompañero y actual DT de Barcelona, Xavi Hernández, como el tercer jugador con más partidos disputados en la historia. El crack argentino disputó 156 encuentros y con 125 goles es el segundo goleador histórico de la competición por debajo del portugués Cristiano Ronaldo, el gran ausente de la temporada 2022/23 ya que su Manchester United no clasificó.

El debut de la "Pulga" fue en diciembre de 2004 en Ucrania en la derrota de Barcelona (2-0) contra Shakhtar Donetsk y con Barcelona conquistó cuatro veces la "Orejona": 2006, 2009, 2011 y la última en 2015. A los 35 años y a menos de tres meses de la cita en Qatar, el siete veces elegido mejor jugador del mundo buscará cumplir con el primer objetivo de la temporada: clasificar a PSG a los octavos de final de la Champions League.

Por otro lado, Bayern Múnich, Manchester City y Paris Saint Germain, en ese orden, son los principales candidatos a ganar la Liga de Campeones de Europa, cuya fase de grupos se iniciará mañana, según un estudio del portal estadounidense especializado 'FiveThirtyEight'. Bayern Múnich, con 20 por ciento de posibilidades, es el principal candidato a ganar la Champions 2022-2023 seguido por el Manchester City (16%) donde juega Julián Álvarez, y el Paris Saint Germain (16%) de Lionel Messi.

Los partidos de hoy

13:45 B. Dortmund vs Copenhague (FOX)

13:45 Dinamo Zagreb vs Chelsea (ESPN

16:00 Benfica vs Maccabi Haifa (ESPN)

16:00 Celtic vs Real Madrid (FOX)

16:00 Salzburgo vs Milan (FOX)

16:00 PSG vs Juventus (ESPN)

16:00 RB Leipzig vs Shakhtar (ESPN)

16:00 Sevilla vs Manchester City (FOX)