Tras varios meses sin actividad internacional, luego de la burbuja en Portugal para disputar las últimas fases, la pelota volvió a rodar en la Champions League. Distintos equipos pusieron primera y comenzaron el camino hacia la "Orejona", una de las máximas obsesiones de los grandes clubes del Viejo Continente. Entre ellos apareció el Barcelona de Lionel Messi, que consiguió un gran triunfo e inició con el pie derecho en el Camp Nou.

Recordemos que la última vez que el equipo culé participó de la competencia, fue con una dura e histórica goleada ante el Bayern Múnich por 8-2. Con un cambio de técnico y la salida de varios jugadores importantes de la institución, volvieron a imponerse y el astro argentino mostró un gran rendimiento. Tras una gran jugada individual, a pura gambeta, le cometieron una falta en el área y fue el encargado de transformarlo en gol desde el punto de penal.

Su tanto fue el que, a la media hora de partido, abrió el marcador y lideró la goleada de los dirigidos por Ronald Koeman ante el humilde Ferencvaros. Y, además, dejó un dato especial y curioso en relación al atacante: su mayor aporte en cuanto a goles desde el regreso del fútbol español, con el DT neerlandés al mando del equipo, es mediante los 12 pasos.

Repasá el gol:

Leo suma 10 goles desde que se reanudó la actividad en España y Europa. Y cinco de ellos, es decir, el 50% de los convertidos, fueron de penal. En total jugó 20 partidos, entre el club catalán y la Selección Argentina. ¿Las víctimas del delantero? Leganés, Atlético Madrid, Villarreal, Ecuador (por eliminatorias rumbo a Qatar 2022) y este martes, ante el club húngaro. De los otros: cuatro fueron de jugada y el restante de tiro libre.

Koeman dejó atrás la polémica con Messi

Sin lugar a dudas, sus dichos durante la semana hicieron mucho ruido. Y posiblemente molestaron puertas adentro a la máxima figura del equipo. Tras la caída ante el Getafe, Koeman apuntó contra Messi y expresó: "El rendimiento podría ser mejor en este momento". De todas formas, aclaró que "está concentrado" y "feliz", entrenando para lo que viene.

Ahora, luego de liderar una nueva victoria y ser la figura del equipo, el entrenador habló del capitán y se retractó. "Si hace un partido como esta noche, no puedo quejarme de Leo. Ha trabajado mucho, ha marcado de penal, pero yo también marcaba de penal. Si no la mete pero da dos o tres asistencias... No podemos pedir más", expresó. Además del tanto, dio dos pases gol a sus compañeros y vuelve a mostrar su mejor versión en ataque.