Atlético Madrid vs. Barcelona por Champions League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Atlético de Madrid tendrá la oportunidad de sellar su clasificación a las semifinales de la Champions League cuando reciba a Barcelona este martes en el Riyadh Air Metropolitano, con la ventaja del 2-0 conseguido en la ida en el Camp Nou. El equipo de Diego Simeone y Julián Álvarez buscará aprovechar su fortaleza como local, donde solo ha dejado de marcar en una ocasión durante toda la temporada, para completar el trabajo ante un Barça que necesitará una remontada histórica para mantener vivo su sueño europeo.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Atlético de Madrid y Barcelona, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid y Barcelona?

El partido entre Atlético de Madrid y Barcelona por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League se jugará este martes 15 de abril, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow. El árbitro principal del encuentro será el francés Clement Turpin.

Los Colchoneros llegan a este compromiso tras haber caído 2-1 ante Sevilla en el último partido de La Liga, aunque ese resultado debe tomarse con cautela ya que Diego Simeone realizó diez modificaciones en su once titular pensando precisamente en esta revancha europea. Únicamente el arquero Juan Musso mantuvo su posición en el equipo que enfrentó al conjunto andaluz.

El conjunto rojiblanco atraviesa un gran momento en su estadio, donde había encadenado seis triunfos consecutivos antes de la reciente derrota liguera ante el Barcelona. A lo largo de toda la temporada, el Atlético solamente ha fallado en convertir goles en un partido como local: la caída 1-0 frente al Real Betis en febrero. Esta contundencia ofensiva en el Metropolitano representa un factor clave para las aspiraciones de Los Colchoneros.

Sin embargo, existe un antecedente que puede generar algo de preocupación en las filas atléticas. La última vez que el equipo ganó el partido de ida de unos cuartos de final de Champions League fue en la temporada 2023-24 frente al Borussia Dortmund, y en aquella ocasión terminaron siendo eliminados tras desmoronarse en la vuelta. Los dirigidos por Simeone buscarán evitar repetir ese episodio.

Por su parte, el Barcelona necesita producir una remontada mayúscula para seguir con vida en el torneo continental. Los azulgranas vienen de golear 4-1 al Espanyol en el derbi barcelonés, encuentro en el cual Lamine Yamal se convirtió en el jugador más joven de la historia en alcanzar los 100 partidos en La Liga, celebrándolo con un gol y dos asistencias.

El equipo de Hansi Flick domina cómodamente La Liga con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, lo que convierte a este duelo de Champions en probablemente el compromiso más importante de su temporada hasta el momento. Los culés deberán remontar el 2-0 adverso que sufrieron en el Camp Nou, donde jugaron con un hombre menos desde el minuto 44 tras la expulsión de Pau Cubarsí, quien vio la tarjeta roja directa por una falta como último defensor.

Si bien Barcelona logró vencer al Atlético en Madrid a principios de abril por la liga española, la goleada 4-0 que sufrieron en febrero por la Copa del Rey en este mismo escenario podría seguir presente en la memoria de los jugadores catalanes. El ataque blaugrana deberá mostrar su máxima efectividad si pretende dar vuelta esta serie.

Formaciones probables de Atlético de Madrid y Barcelona

Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Ronald Araújo, Eric García, João Cancelo; Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Ferran Torres.

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, enfrenta algunas dudas en su defensa de cara a este partido crucial. David Hancko, quien salió lesionado del tobillo en el partido de ida, es una duda importante para la vuelta. Además, Marc Pubill, quien ingresó en su reemplazo, recibió una tarjeta amarilla que lo deja suspendido para este encuentro. José María Giménez también presenta molestias y su presencia no está confirmada.

En caso de que ni Hancko ni Giménez puedan participar, Clément Lenglet, exdefensor del Barcelona, sería la opción más viable para ocupar un lugar en la zaga central. Por el lado positivo, Johnny Cardoso y Pablo Barrios entrenaron con normalidad el lunes tras sus problemas físicos, mientras que el arquero titular Jan Oblak también se espera que se recupere de una molestia abdominal para estar entre los tres palos. Simeone podrá contar con el regreso de varios titulares que fueron preservados en el partido ante Sevilla.

En cuanto al Barcelona, Hansi Flick no podrá contar con Pau Cubarsí, quien cumplirá la suspensión por la expulsión recibida en la ida. Ronald Araujo aparece como el reemplazo natural en la defensa, aunque Eric García también es una alternativa si Frenkie de Jong recupera la titularidad en el mediocampo.

Gerard Martin sufrió una molestia que lo obligó a salir en el entretiempo del partido contra el Espanyol, pero el entrenador alemán minimizó la gravedad de la lesión y confía en tenerlo disponible para este choque. Marc Bernal fue incluido en la lista de convocados tras su lesión en el tobillo, aunque su participación es incierta. Las bajas confirmadas son Raphinha, quien arrastra un problema en los isquiotibiales, y Andreas Christensen, lesionado del ligamento cruzado anterior.

Atlético de Madrid vs. Barcelona: ficha técnica