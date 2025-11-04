Atlético de Madrid vs. Union Saint-Gilloise por Champions League: hora, TV en vivo y streaming

Atlético de Madrid de Julián Álvarez recibirá a Union Saint-Gilloise este martes, en un encuentro clave por la fecha 4 de la Champions League. Los colchoneros buscarán aprovechar su impresionante racha como locales en la competición europea, donde apenas han perdido uno de sus últimos 16 partidos, para sumar su segunda victoria en la fase de liga ante un equipo belga que llega en gran momento ofensivo tras anotar nueve goles en sus últimos tres encuentros en todas las competiciones.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Atlético de Madrid y Union Saint-Gilloise, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid y Union Saint-Gilloise?

El partido entre Atlético de Madrid y Union Saint-Gilloise por la fecha 4 de la fase de liga de la Champions League se jugará este martes 4 de noviembre de 2025, a partir de las 17:00 horas de Argentina en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN2 para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Espen Andreas Eskas.

El conjunto colchonero llega a este compromiso con una campaña irregular en la Champions League, habiendo sumado apenas tres puntos de nueve posibles en sus primeros tres partidos. Los dirigidos por Diego "Cholo" Simeone cayeron 3-2 ante Liverpool y sufrieron una dura derrota 4-0 contra Arsenal en condición de visitante, aunque se repusieron con una contundente victoria 5-1 sobre Eintracht Frankfurt en su único encuentro como local hasta el momento.

El Atlético exhibe una fortaleza histórica en el Metropolitano cuando se trata de Champions League, con apenas una derrota en sus últimos 16 encuentros disputados en casa en la competición europea. Los rojiblancos han ganado 10 de los más recientes 11 partidos como locales en esta competencia, estadísticas que alimentan la confianza del equipo de cara a este duelo. En el plano doméstico, el conjunto madrileño ocupa la cuarta posición en La Liga con 22 puntos tras 11 jornadas, producto de seis victorias, cuatro empates y una sola derrota.

Los colchoneros llegan a este encuentro con el ánimo en alto tras superar 3-0 al Sevilla durante el fin de semana, resultado que extendió su buena racha a solo una derrota en los últimos nueve partidos disputados en todas las competiciones. Este momento de forma, sumado a su poderío como local en Europa, convierte al Atlético en claro favorito para este compromiso.

Por su parte, Union Saint-Gilloise atraviesa su debut en la fase principal de la Champions League y también acumula tres puntos tras tres jornadas. Los belgas lograron una destacada victoria ante PSV Eindhoven, pero posteriormente sufrieron dos goleadas consecutivas por 4-0, primero como local ante Newcastle y luego de visitante contra Inter de Milán. El conjunto de Bruselas ha encajado nueve goles en la competición, evidenciando fragilidades defensivas que deberá corregir para aspirar a mejores resultados.

El equipo belga transita un excelente momento en su liga doméstica, donde lidera la Belgian Pro League con 32 puntos en 13 partidos disputados. El Union ostenta tanto el mejor ataque del torneo con 28 goles marcados como la defensa menos vencida con apenas siete tantos recibidos. Este rendimiento se ha potenciado tras la llegada de David Hubert como entrenador el pasado 13 de octubre, reemplazando a Sebastien Pocognoli quien partió al Mónaco. En su último encuentro, el Union goleó 4-1 como visitante al Zulte Waregem, con un doblete de Marc Giger y tantos de Kevin Rodríguez y Promise Akinpelu.

Este encuentro marcará un hito histórico al ser el primer enfrentamiento de carácter oficial entre ambas instituciones. Además, representará el debut del Union Saint-Gilloise frente a un rival español en competiciones oficiales, agregando un condimento especial a este duelo de la Champions League.

Formaciones probables de Atlético de Madrid y Union Saint-Gilloise

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, José María Giménez, David Hancko, Santiago Ruggeri; Giovanni Simeone, Koke, Álex Baena, Samuel González; Alexander Sorloth, Julián Álvarez.

Union Saint-Gilloise: Kjell Scherpen; Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen; Ousseynou Niang, Kamiel Van De Perre, Adem Zorgane, Anan Khalaili; Anouar Ait El Hadj, Marc Giger; Kevin Rodríguez.

El técnico del Atlético de Madrid, Simeone, recuperó a Johnny Cardoso tras superar una lesión en el tobillo que lo mantuvo alejado de las canchas. El mediocampista fue incluido en el banco de suplentes ante Sevilla y podría tener algunos minutos desde la banca en este encuentro. Pablo Barrios, en cambio, es duda para el compromiso debido a un problema muscular que le impidió formar parte de la convocatoria durante el fin de semana.

El estratega argentino contará con la mayoría de sus figuras disponibles, con Julián Álvarez y Antoine Griezmann como principales referencias ofensivas tras anotar ambos ante Sevilla. Sin embargo, el francés podría ser preservado e ingresar desde el banco como parte de la rotación. Alex Baena mantendría su lugar como mediapunta, mientras que Koke dirigiría el centro del campo y Alexander Sorloth lideraría nuevamente el ataque colchonero.

Por el lado del Union Saint-Gilloise, el técnico David Hubert no podrá contar con Mohammed Fuseini, quien se encuentra recuperándose de una lesión en el tobillo. El resto del plantel está disponible para este compromiso crucial en la capital española.

Las figuras ofensivas del conjunto belga llegan en un momento de gran inspiración. Promise Akinpelu ha sido una de las revelaciones de la temporada con siete goles en 16 apariciones en todas las competiciones. Kevin Rodríguez, quien marcó durante el fin de semana, también se perfila como titular en el ataque, mientras que Marc Giger, autor de un doblete ante Zulte Waregem, buscará mantener su racha goleadora. Ousseynou Niang aportará velocidad por las bandas, en tanto Kevin Mac Allister y Christian Burgess anclarán la defensa visitante.

Atlético de Madrid vs. Union Saint-Gilloise: ficha técnica