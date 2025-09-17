Partidos de hoy: agenda del miércoles 17 de septiembre de 2025 en River en Copa Libertadores y Champions League

El miércoles 17 de septiembre se presenta como una jornada repleta de fútbol de primer nivel, con partidos decisivos en las principales competiciones continentales. Los hinchas podrán disfrutar de encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, el inicio de la nueva edición de la Champions League, y un emocionante duelo por los cuartos de final de la Copa Argentina.

La noche argentina tendrá como plato principal el enfrentamiento entre River Plate y Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Millonario recibirá al Verdao en un duelo que promete ser espectacular, con ambos equipos llegando en excelente forma a esta instancia decisiva del torneo continental más importante de Sudamérica.

La Copa Sudamericana también vivirá una jornada intensa con dos partidos de cuartos de final. Bolívar recibirá al Atlético Mineiro en La Paz, donde la altura será un factor determinante para los bolivianos. Más tarde, Independiente del Valle enfrentará a Once Caldas en un duelo entre Ecuador y Colombia que promete emociones fuertes.

Europa también tendrá su cuota de protagonismo con el inicio de la nueva edición de la Champions League. La jornada europea comenzará temprano con los enfrentamientos entre Olympiacos vs Pafos y Slavia Praga vs Bodo/Glimt. La tarde europea ofrecerá partidos de máximo nivel, destacando el Ajax vs Inter, PSG vs Atalanta, Liverpool vs Atlético Madrid, y el atractivo Bayern Munich vs Chelsea.

El fútbol argentino también tendrá su cita importante con el enfrentamiento entre Newell's Old Boys y Belgrano por los cuartos de final de la Copa Argentina. Ambos equipos buscarán dar un paso más hacia la final del torneo federal más importante del país.

Partidos de la fecha del miércoles 17 de septiembre

CONMEBOL Libertadores

21:30 - River Plate vs Palmeiras (Cuartos de final)

CONMEBOL Sudamericana

19:00 - Bolívar vs Atlético-MG (Cuartos de final)

21:30 - Independiente del Valle vs Once Caldas (Cuartos de final)

UEFA Champions League

13:45 - Olympiacos vs Pafos (Fecha 1)

13:45 - Slavia Praga vs Bodo/Glimt (Fecha 1)

16:00 - Ajax vs Inter (Fecha 1)

16:00 - Paris Saint Germain vs Atalanta (Fecha 1)

16:00 - Liverpool vs Atlético Madrid (Fecha 1)

16:00 - Bayern Munich vs Chelsea (Fecha 1)

Copa Argentina