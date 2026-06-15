Cabo Verde hace historia al debutar en los Mundiales con 0-0 ante España

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - España vs Cabo Verde

Por Trevor ​Stynes

ATLANTA, 15 jun (Reuters) - Cabo Verde protagonizó una sorpresa en el ‌Mundial al ‌empatar 0-0 con España en el partido inaugural del Grupo H el lunes, donde los campeones de Europa y uno de los favoritos del torneo ​no pudieron ⁠superar a los debutantes y ‌a su portero Vozinha.

A ⁠pesar de dominar ⁠la posesión, la primera ocasión de peligro real para España llegó al ⁠final de la primera ​parte, cuando Ferran Torres ‌estrelló inexplicablemente un ‌disparo a bocajarro contra el ⁠larguero y el portero de Cabo Verde, Vozinha, desvió por encima del travesaño el ​cabezazo de ‌Mikel Oyarzabal tras el rebote.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Vozinha también detuvo los disparos de Torres y Aymeric Laporte, manteniendo el marcador ⁠en cero hacia el descanso, e incluso el ingreso del extremo Lamine Yamal bien entrada la segunda parte no logró inspirar a España para conseguir la victoria.

Cabo Verde, ‌con gran tenacidad, logró un valioso punto en su primer partido en un Mundial e incluso generó ocasiones de gol en los ‌últimos minutos, arriesgándose a dar una sorpresa aún mayor. Los otros ‌dos equipos ⁠del Grupo H, Arabia Saudita y Uruguay, se ​enfrentarán en Miami más tarde el lunes.

Con información de Reuters