Cabo Verde hace historia al debutar en los Mundiales con 0-0 ante España

Por Trevor Stynes
ATLANTA, 15 jun (Reuters) - Cabo Verde protagonizó una sorpresa en el Mundial al empatar 0-0 con España en el partido inaugural del Grupo H el lunes, donde los campeones de Europa y uno de los favoritos del torneo no pudieron superar a los debutantes y a su portero Vozinha.
A pesar de dominar la posesión, la primera ocasión de peligro real para España llegó al final de la primera parte, cuando Ferran Torres estrelló inexplicablemente un disparo a bocajarro contra el larguero y el portero de Cabo Verde, Vozinha, desvió por encima del travesaño el cabezazo de Mikel Oyarzabal tras el rebote.
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Vozinha también detuvo los disparos de Torres y Aymeric Laporte, manteniendo el marcador en cero hacia el descanso, e incluso el ingreso del extremo Lamine Yamal bien entrada la segunda parte no logró inspirar a España para conseguir la victoria.
Cabo Verde, con gran tenacidad, logró un valioso punto en su primer partido en un Mundial e incluso generó ocasiones de gol en los últimos minutos, arriesgándose a dar una sorpresa aún mayor. Los otros dos equipos del Grupo H, Arabia Saudita y Uruguay, se enfrentarán en Miami más tarde el lunes.
Con información de Reuters