Preocupación por la salud de un boxeador tras perder por KO en una pelea accidentada

Un púgil colombiano está en coma tras una accidentada pelea por un título internacional y preocupa al mundo del boxeo.

Un boxeador está en coma tras una pelea disputada en el Coliseo Elías Chegwin de Colombia el 24 de septiembre y preocupa al mundo del deporte de los puños. El colombiano Luis Quiñones estuvo cerca de ganar su primer título en el profesionalismo, pero perdió tanto el combate como su invicto de 10 victorias de manera consecutiva. La noticia conmovió al boxeo en general, ya que es una de las jóvenes promesas de su país y se encuentra en un delicado estado de salud.

El venezolano José Muñoz fue quien se quedó con el título regional correspondiente a la categoría superligero por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Los primeros asaltos fueron los más intensos y con el desarrollo del duelo el desgaste hizo mella en los púgiles. En el último round se notó aún más en el local, que tras una caída estuvo lejos de levantarse con normalidad y seguir en combate.

Ante esta dramática situación, el árbitro -Leonel Mercado- tomó la decisión de frenar las acciones y dio como ganador a Muñoz. Minutos después, trasladaron a Quiñones a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica General del Norte, ubicada en Barranquilla. En dicho hospital fue operado de urgencia, se le detectó un coágulo de sangre en el cerebro y se lo indujo en el coma. Uno de los partes médicos sobre su salud indicó que "Tuvo un deterioro neurológico producto de un trauma craneoencefálico por contusiones traumáticas".

La realidad es que hay preocupación por parte de sus allegados y familia, quienes ya desestimaron la noticia de que el boxeador tenga muerte cerebral. Ahora, esperan que se recupere favorablemente en este proceso y vuelva de la mejor manera posible. Claro que, esto llevará tiempo y todo dependerá de cómo evolucione el púgil en las próximas semanas.

La hermana de Luis Quiñones habló del boxeador y su rival

En diálogo con Caracol Radio, Mayra Alejandra Quiñones habló de su hermano y lo que sufrió en la pelea con Muñoz. "Cuando cumpla las 48 horas empiezan a bajarle el sedante para que empiece a responder por sí solo. Es lo único que sabemos. Yo sé que mi hermano está peleando la guerra y nosotros también", sostuvo.

Por otro lado, agregó sobre el ganador del combate: "Lo que le diga es mentira. El muchacho se encuentra muy alterado porque era compañero de mi hermano. Se siente muy mal. No lo culpamos ni nada porque es un deporte. En cualquier momento se ve, él no tiene la culpa de nada. Ojalá me esté escuchando y nos gustaría que viniera, que no tenga miedo porque no tenemos nada en contra de él".