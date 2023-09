Maravilla Martínez no vuelve: el boxeador argentino recibió la peor noticia

Sergio "Maravilla" Martínez recibió la peor noticia con respecto a la pelea por título del mundo con la que todavía sueña. El mal momento del boxeador argentino.

Sergio "Maravilla" Martínez es un boxeador argentino que se consagró campeón del mundo en distintas divisiones y tenía la gran posibilidad de volver a combatir por un título mundial. Sin embargo, las chances de que este cruce se realice el próximo 25 de noviembre como estaba estipulado se esfumaron definitivamente. El propio púgil quilmeño se encargó de confirmar la peor noticia que recibió sobre aquel combate con el que soñaba para cerrar su gloriosa carrera.

El cinturón mediano de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) sería el premio en juego tanto para él como para el italiano Etinosa Oliha. Luego de hablar del mal trabajo de su manager, Elvis Grant, en una entrevista, el exmonarca de la división mediano y superwelter se refirió nuevamente a todo lo que impidió que se suba a un cuadrilátero otra vez. A pesar de que se preparó de la mejor manera para este compromiso, finalmente no peleará y la decisión es definitiva.

"Aunque todo parecía encarrilado, finalmente se ha cancelado. Es una pena, tenía ganas y una ilusión tremendas por volver a pelear por un título, pero las cuestiones contractuales van a impedir la pelea", aseguró Martínez. Por otro lado, el argentino agregó en diálogo con agencia EFE: "Me duele porque era la última bala que me quedaba, me había preparado como siempre porque me encanta entrenar, pero está claro que ahora la motivación será otra porque no hay otro reto en el horizonte".

Al margen de que su regreso al boxeo cada vez se aleja más de lo esperado, "Maravilla" ya tiene otros planes para su carrera y no es precisamente arriba del ring. Tal como confirmó en la entrevista, continuará con su dedicación a lo artístico y espera que sus proyectos televisivos crezcan con el paso del tiempo. Por otro lado, el boxeador contó que también apunta al teatro con una obra en la que es protagonista y otra que está próxima a estrenarse.

El presente de Sergio "Maravilla" Martínez desde su vuelta al ring

"Maravilla" se retiró luego de su pelea ante Miguel Cotto en junio de 2014, volvió seis años después a combatir y ganó dos al hilo. En principio se impuso por nocaut en el séptimo asalto ante el español José Miguel Fandiño y meses después, en diciembre de 2020, ganó por la misma vía pero en el noveno round ante el finlandés Jussi Koivula. Actualmente cuenta con un récord de 57 peleas ganadas (32 por KO), 3 perdidas y dos empatadas.

En 2021 afrontó sólo un compromiso y fue ante Brian Rose en España, mismo país donde combatió contra Macauly McGowan en 2022 -contra ambos, el argentino consiguió una victoria por puntos en fallo unánime-. En diciembre del mismo año volvió a Estados Unidos y se impuso por KO técnico en el segundo asalto ante Noah Kidd, mientras que en 2023 tuvo un cruce polémico en Argentina. El pasado 21 de marzo en el Estadio Luna Park, Martínez venció rápidamente a Jhon Teherán en un cruce que tuvo de todo.