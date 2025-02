Sorpresa en el boxeo por el golpazo inesperado que sufrió Canelo Álvarez

Saúl "Canelo" Álvarez volvió a ser noticia en el mundo del boxeo por el impensado golpazo que recibió en las últimas horas. Poco después de que se filtrara que se enfrentará con el influencer Jake Paul en mayo, un comunicado sobre la carrera del tapatío irrumpió en las redes sociales y sorprendió a los fanáticos del deporte de los puños. El mismo tiene que ver con uno de sus próximos combates, del cual restaba la confirmación oficial.

Es que el 13 de septiembre venidero, el nacido en Guadalajara se iba a ver las caras contra el estadounidense Terence Crawford para exponer sus títulos mundiales de la categoría supermediano con recinto a definir. Sin embargo, todo indica que este esperado cruce no se llevará a cabo tal como estaba estipulado. Por supuesto, los motivos no tardaron en trascender y ahora se aguardan novedades con respecto al futuro del mexicano.

¿Por qué se canceló la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Si bien las negociaciones estaban encaminadas para que esta pelea se realice, lo cierto es que el azteca no llegó a un acuerdo con Crawford y, según informó la revista The Ring, la pelea fue cancelada. El mismo medio anticipó días antes que dicho compromiso tendría lugar en el Allegiant Stadium, escenario donde Las Vegas Raiders son locales en la National Football League (NFL). De esta manera, finalmente no habrá duelo y restará esperar para saber qué sucederá con el tapatío en 2025.

Mientras tanto, el cubano William "Indomable" Scull y el camerunés Christian Mbilli están pendientes porque podrían enfrentar al oriundo de Guadalajara en un futuro no muy lejano. Tanto el campeón mundial supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) como el africano tienen chances, pero tampoco hubo confirmación oficial. Ahora también se sumó el estadounidense que quedó descartado para subirse al ring en septiembre.

El posteo de The Ring que confirmó que la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford fue cancelada

La verdad sobre la insólita pelea entre Canelo Álvarez y Jake Paul

Con 11 victorias (7 por KO) y una derrota, Jake Paul -quien le ganó a Mike Tyson el duelo histórico en el AT&T Stadium de Estados Unidos- tendría todo acordado para subirse al ring con Saúl "Canelo" Álvarez. De esta manera, el nacido en Guadalajara descartaría todo tipo de chances de enfrentarse en mayo al cubano William "Indomable" Scull o al camerunés Christian Mbilli, como se especuló desde un principio. Un periodista de ESPN KnockOut se encargó de lanzar un comunicado al respecto con algunos detalles a tener en cuenta.

"Ya hay acuerdo para que Jake Paul sea el rival de Canelo Álvarez en mayo de este año, me informa una fuente muy cercana a la operación. La velada será una copromoción de CaneloPromotions&MVP&PBC", escribió Julius Julianis en su cuenta de X dejando en claro que la pelea ya está cerrada. Lo que queda en una verdadera incógnita es qué sucederá con los títulos de la categoría supermediano que hoy ostenta "Canelo", ya que la Federación Internacional de Boxeo (FIB) lo despojó de su cinturón por no defenderlo contra el rival mandatorio -William Scull-. Ahora tampoco lo haría, salvo que exponga los del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra el propio Jake Paul.