Impacto en el boxeo argentino por lo que ventiló Omar Narváez: "Me ofrecían perder"

Impacto por el boxeo argentino por lo que ventiló Omar Narváez

Omar Narváez es una de las grandes leyendas del boxeo argentino y construyó su camino a base de victorias, que lo dejaron en la historia no sólo por los números sino también por lo que generaba cada vez que se subía al ring. En las últimas horas, el "Huracán" volvió a ser noticia y no por pelear -lo cual no hace desde diciembre del 2019-, sino por una llamativa revelación sobre su carrera. Por supuesto, sus dichos no tardaron en trascender en las redes sociales.

El nacido en Trelew (Chubut), que superó a Carlos Monzón como el argentino que más defensas tuvo de un título mundial, contó lo sucedido antes de enfrentarse al francés -campeón olímpico en Sydney 2000 y local- Brahim Asloum en 2007, cuando le ofrecieron perder. Si bien hubo un contrato de por medio y dinero que el chubutense se podría haber llevado, aún más del que ganó con este combate, su decisión fue por demás contundente y dijo que no. En recuerdo a aquel duelo en el que mantuvo su entonces invicto, el ex boxeador que hoy trabaja como entrenador de la disciplina no se guardó nada.

Omar Narváez reveló que le ofrecieron perder peleas de boxeo a cambio de dinero

En diálogo con la periodista Silvana Carsetti en BDP Stream, el "Huracán" reveló: "Había un contrato sobre la mesa en el que me ofrecían perder con una bolsa muy tentadora. Me aseguraban que perdiendo iban a pasar dos o tres peleas y me iban a dar la posibilidad de pelear contra el campeón. Me decían que (Brahim) Asloum estaba preparado pero no podía ganarme". De esta manera, dejó en claro que le ofrecieron plata para que perdiera aquel 10 de marzo en La Palestre de Le Cannet de los Alpes Marítimos. Sin embargo, no sólo no aceptó, sino que generaron más que una molestia para el oriundo de Trelew. "Ahora menos va a ganar, me prendieron el fuego", agregó en la nota.

"Si me hubiera guiado por la plata hubiese aceptado y ganado mucho más que en cualquier defensa. Pero me dije: 'no nací para esto'. Lo primero que se me cruzó por la cabeza fueron mis hijos, cómo iba a pararme enfrente de ellos para decirles lo que está bien y lo que está mal", lanzó Narváez sobre aquel momento en el que tuvo que decidir qué hacer.

Por otro lado, aseguró que su rival no estaba enterado de la situación, pero no estaba preparado para vencerlo arriba del ring. A su vez, el campeón mundial mosca y supermosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ventiló que la insólita situación tuvo lugar tan sólo una semana antes del combate y que tuvo una picante reunión con el equipo de Asloum, quien en ese momento era el retador al título que ostentaba el chubutense.

Omar Narváez vs. Brahim Asloum

Los números de Narváez en su carrera en el boxeo profesional