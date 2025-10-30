Fue el primero en ganarle a Mike Tyson, actuó en el cine y The Killers le dedicó una canción

Fue el primero en ganarle a Mike Tyson, actuó y The Killers le dedicó una canción

El primer boxeador que venció a Mike Tyson en su carrera en el boxeo profesional tiene una interesante historia detrás en la que no sólo consiguió ese logro, sino también se dio el lujo de actuar en cine y que una importante banda como The Killers le dedique una canción. Se trata de James Douglas, mejor conocido como "Buster", quien le ganó a la leyenda en febrero de 1990 y se consagró campeón del mundo de los pesados. Sin dudas dejó una huella en aquel combate épico en el que se impuso cuando no era el favorito.

El nacido en 1960 en Ohio cerró su recorrido en el deporte de los puños con un récord de 37 victorias (24 por KO), 6 derrotas y un empate, pero el resultado más importante que consiguió tuvo lugar en el Domo de Tokio, Japón. En aquella oportunidad estaban en juego los títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que estaban en poder de Tyson, quien se despidió de los cinturones. El ganador de dicho duelo fue el gran protagonista y a los 65 años se lo sigue recordando.

Buster Douglas, de ganarle a Mike Tyson a actuar en el cine y que The Killers le dedique una canción

Con respecto a la pelea, se llevó a cabo el 11 de febrero de 1990 en tierras niponas y fue por demás emocionante. No siendo el candidato, "Buster" cayó a la lona en el octavo pero se levantó y en el décimo round se quedó con la victoria por KO en una definición que quedó para el recuerdo. Con su triunfo, Douglas se quedó con las fajas que tenía "Iron Mike" y luego de ese combate tuvo otro difícil desafío en el que se encontró con la derrota contra Evander Holyfield cayendo en el tercer capítulo. Su último compromiso arriba del cuadrilátero tuvo lugar en 1999 cuando en Estados Unidos se impuso en el arranque del cruce contra Andre Crowder y posteriormente colgó los guantes.

James "Buster" Douglas, el primero en vencer a Mike Tyson

Con el correr de los años también incursionó en el cine y fue parte del elenco de algunas películas, series, cortometrajes y hasta un videojuego. En todas utilizó su nombre y apodo, como es el caso de Street Justice o Pluto's Plight además de participar en el reconocido juego Undisputed del cual son parte otras leyendas del deporte de los puños. Su vida también causó un fuerte impacto en el mundo de la música y The Killers contó el mejor momento en una canción publicada en 2017. La misma, escrita por Brandon Flowers -quien presenció el combate en 1990-, lleva el nombre de "Tyson vs. Douglas" y forma parte del disco Wonderful Wonderful de la mencionada banda estadounidense.

En una entrevista con la BBC, el artista reveló que "Iron Mike" generaba una gran expectativa en todo el mundo y que su padre fue quien le contagió su entusiasmo para seguirlo. A su vez, contó que vio la pelea en la casa de uno de sus amigos abonando el famoso PPV por 50 dólares y que no olvida su reacción cuando perdió. "Toda mi visión del mundo cambió. No me suponía que eso sucedería", esbozó. Luego lo reflejó en su tema donde el estribillo reza: "Cuando lo vi caer, sentí como si alguien me hubiera mentido. Tuve que cerrar los ojos para contener las lágrimas".