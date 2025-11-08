Escándalo en el boxeo: Karen Carabajal perdió con polémica en Italia

Karen "Burbuja" Carabajal peleó este viernes 7 de noviembre en Italia en su tercera oportunidad por un título del mundo y la privaron de consagrarse campeona en una decisión polémica. La púgil porteña, representante del boxeo argentino, no sólo fue superior en gran parte de los asaltos contra Pamela Noutcho Sawa -camerunesa radicada en el país europeo-, sino que también llegó a tirarla a la lona. Sin embargo, una de las tarjetas dio un resultado escandaloso que poco tuvo que ver con lo que pasó en el ring y la argentina se quedó sin el cinturón que merecía.

El PalaDozza de Bologna fue el sitio donde se llevó a cabo el duelo que protagonizó la oriunda del barrio porteño de La Boca y la africana que finalmente se adjudicó el triunfo. Sin embargo, no lo mereció por lo hecho en el cuadrilátero y nuevamente un fallo localista perjudicó a la verdadera ganadora. De hecho, el cruce entre ambas tuvo muchos momentos en los que Carabajal fue más que su contrincante pero sólo uno de los jueces la valoró como tal por lo que no alcanzó para que se quede con la faja de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) en Europa.

Escándalo por la derrota de Karen Carabajal en Italia por título del mundo

No alcanzó la caída de Pamela Noutcho Sawa en el séptimo asalto y también el cabezazo de la africana que inflamó uno de los pómulos de la "Burbuja" en el octavo pasó desapercibido para el árbitro del combate. También para dos de los jueces que vieron ganadora a la local y uno de ellos puntuó de manera insólita. Por supuesto, se espera que haya una revancha teniendo en cuenta lo sucedido arriba del ring y no quedaron dudas que la argentina lo merece.

Con respecto a los guarismos, sólo Matteo Montella dio como vencedora a Carabajal con un 95-94, mientras que Giulio Piras vio 95-94 en favor de la camerunesa radicada en Italia. Por su parte, Alessandro Toda optó por un insólito 97-92 para Sawa que no lo mereció para nada. Así, la injusta derrota de la porteña se suma a lo que fueron sus caídas contra Katie Taylor y Rhiannon Dixon, también por una faja mundialista.

Karen Carabajal perdió injustamente en Italia en una nueva chance por título del mundo

La historia de la Burbuja Carabajal en el boxeo

A los 16 años comenzó su camino en el boxeo siendo parte del Almagro Boxing Club, uno de los gimnasios más destacados en la Ciudad de Buenos Aires. Dicho recinto, comandado entonces por Fernando Albelo fue un sitio de contención en el duro momento que pasaba en su vida cuidando a su padre, quien sufría problemas con el alcohol. Ella siguió su camino, se recibió en la UBA en 2015 y hoy es una de las figuras del deporte de los puños en la rama femenina como también lo fue como amateur.

La "Burbuja" pasó al profesionalismo en 2013 mientras cursaba la licenciatura en psicología. Actualmente, la profesional con formación en perinatalidad y crianzas, perspectiva de género y enfoque en Derechos Humanos acumula un total de 25 victorias (4 por KO) y 2 derrotas en el boxeo. Desde su debut hasta hoy fue campeona latina, argentina y sudamericana de la categoría superpluma, brilló en ligero y tuvo dos oportunidades previas de ganar un título mundial. Sin embargo, se encontró con dos derrotas contra Katie Taylor y Rhiannon Dixon, respectivamente, por las que no pudo consagrarse.

La faceta de Carabajal como psicóloga

En un momento de su vida, Karen Carabajal tuvo que decidir si se iba a Posadas, Misiones, con su madre o se quedaba estudiando psicología en Buenos Aires. El objetivo era cuidar a su padre, que en ese momento sufría problemas con el alcohol y la "Burbuja" se encaminó hacia la psicología. A medida que pasó el tiempo su papá empeoró, pero ella nunca abandonó sus ideales y siguió adelante. Se recibió ya siendo boxeadora y hasta realizó un posgrado de drogadependencia.