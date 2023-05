El triste adiós de Maravilla Martínez a la cima del boxeo: "Queda claro"

Sergio "Maravilla" Martínez hizo una triste revelación sobre su futuro en el mundo del boxeo luego de desafiar a Marcos "Chino" Maidana a pelear.

Sergio "Maravilla" Martínez realizó un inesperado anuncio sobre su futuro en el boxeo con el que se despidió de las primeras planas. El boxeador quilmeño de 48 años, que recientemente desafió a Marcos "Chino" Maidana a pelear, se refirió al sueño vigente de volver a combatir por un título del mundo y a los rivales que tendría enfrente en caso de que se concrete. Igualmente, el púgil que viene de noquear en el Luna Park sabe que no será nada fácil.

El argentino dejó claro en varias ocasiones que quiere la faja de la división mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que está en manos del cubano Erislandy Lara. Si bien antes de presentarse en el mítico estadio argentino existió dicha chance, Martínez prefirió subirse al ring del mencionado recinto y que el cruce mundialista quede para más adelante. "Le dije a Elvis Grant -mánager- que había dado mi palabra y no me iba a bajar de la pelea en el Luna Park", aseguró el oriundo de Quilmes. El dueño del cetro finalmente se mediría ante el estadounidense Danny García -con fecha y lugar a definir- y esto retrasará aún más la oportunidad de "Maravilla".

"Gane quien gane, el campeón tendrá derecho a dos defensas opcionales y suponiendo que yo llegue al primer puesto en el ranking, hoy estoy tercero, sería retador obligatorio en 2025. O sea: con los pies en la tierra, queda claro que mis posibilidades de volver a pelear por el título del mundo se han esfumado", sostuvo "Maravilla" Martínez en diálogo con Télam con respecto a la mencionada chance. Igualmente, se mostró ilusionado con que la misma reflote: "De todos modos, siempre he sido una persona de buena suerte".

Claro que el excampeón del mundo superwelter y mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Organización Internacional de Boxeo (IBO) también mantiene vivas sus esperanzas. Por este motivo, agregó: "Cuando menos lo he esperado, me sucedieron cosas bonitas. Quién dice que dentro de seis meses, ocho, no sé, pueda surgir una buena novedad para mí".

Maravilla Martínez desafió al Chino Maidana y se la pudrió

Sergio "Maravilla" Martínez desafió a Marcos "Chino" Maidana a una pelea entre leyendas del boxeo argentino y se la pudrió en vivo en una entrevista. El excampeón del mundo peleó recientemente en el Estadio Luna Park de la mano del -hoy- promotor y ahora no dudó en proponer un combate que, sin dudas, sería por demás taquillero por la trascendencia de ambos. Si bien los años pasaron para los dos, no dejan de ser históricos dentro del deporte de los puños.

El quilmeño se dirigió directamente a la cámara y "oficializó" la propuesta: "Querido Marcos René Maidana, soy Sergio Gabriel 'Maravilla' Martínez. Estoy desafiándote a boxear este año 2023. Poné la fecha y vamos para adelante. ¿Qué decís, 'Chino'? Soy fanático y seguidor tuyo, pero también te desafío para que subamos a un ring vos y yo, nadie más. Y hacemos historia juntos. ¿Te gusta? Y cuidado que estoy bien, eh. De verdad, entrenate 'Chino', y ojalá te prepares".