Maravilla Martínez desafió al Chino Maidana y se la pudrió: "¿Los tenés bien puestos?"

Sergio "Maravilla" Martínez apuró a Marcos "Chino" Maidana en una entrevista y lo desafió para una posible pelea de leyendas del boxeo argentino.

Sergio "Maravilla" Martínez desafió a Marcos "Chino" Maidana a una pelea entre leyendas del boxeo argentino y se la pudrió en vivo en una entrevista. El excampeón del mundo peleó recientemente en el Estadio Luna Park de la mano del -hoy- promotor y ahora no dudó en proponer un combate que, sin dudas, sería por demás taquillero por la trascendencia de ambos. Si bien los años pasaron para los dos, no dejan de ser históricos dentro del deporte de los puños.

El púgil quilmeño que viene de ganarle por KO en el primer round al colombiano Jhon Teherán en el mítico estadio en un final con polémica no dejó pasar la ocasión para picantear a su colega. En un vivo de YouTube con el humorista Nicolás Biffi, Martínez tomó la propuesta de un seguidor como un juego, pero luego apuntó directamente contra su colega y lo hizo sin filtro alguno. Claro que, quien tendrá que recoger el guante ante esta situación será el "Chino" y después restará la organización del duelo.

"Simón dice, necesitamos una exhibición entre 'Maravilla' Martínez y el 'Chino' Maidana. No, necesitamos una pelea en serio. ¿Ustedes que dicen? ¿Le escribimos al 'Chino' si acepta que 'Maravilla lo está desafiando? ¿Los tenés bien puestos, 'Chino'? ¿Tenés lo que hay que tener puesto, Chino? Porque yo me animo, eh. El 'Chino' Maidana ¿Se anima? Porque está de vacaciones, no quiere pelear, no quiere entrenar. Pero estaría buenísimo", lanzó el excampeón del mundo superwelter y mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Luego de esto, el quilmeño se dirigió directamente a la cámara y "oficializó" la propuesta: "Querido Marcos René Maidana, soy Sergio Gabriel 'Maravilla' Martínez. Estoy desafiándote a boxear este año 2023. Poné la fecha y vamos para adelante. ¿Qué decís, 'Chino'? Soy fanático y seguidor tuyo, pero también te desafío para que subamos a un ring vos y yo, nadie más. Y hacemos historia juntos. ¿Te gusta? Y cuidado que estoy bien, eh. De verdad, entrenate 'Chino', y ojalá te prepares". Cabe destacar, que la última presentación del exmonarca welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y oriundo de Margarita, provincia de Santa Fe, fue ante Floyd Maywheather el 13 de septiembre de 2014 en el MGM Grand de Las Vegas.

Maravilla Martínez se cansó y contó la verdad de la pelea con Jhon Teherán

Sergio "Maravilla" Martínez se cansó y contó toda la verdad de su pelea ante Jhon Teherán. El boxeador argentino que volvió a pelear en nuestro país el pasado martes 21 de marzo rompió el silencio luego de los polémicos dichos del boxeador colombiano sobre la definición del combate que se llevó a cabo en el Estadio Luna Park y no se guardó nada. Es que el púgil cafetero denunció un supuesto soborno, pidió disculpas horas después y esta situación enfureció al ex campeón del mundo.

"Me angustió que este muchacho, bah, este hombre hecho y derecho de 38 años, haya hecho lo que hizo. Me preparé para pelear contra un batallón de espartanos, estaba preparadísimo para una pelea dura y fuerte. No me habría esperado jamás que venga el tipo este y haga eso. No se lo esperaba nadie. Bueno, él tal vez sí", sentenció Martínez en diálogo con Télam acerca de la actitud de su rival en el mítico Luna Park.