Maravilla Martínez se cansó y contó la verdad de la pelea con Jhon Teherán: "Ganas de matarlo"

Sergio "Maravilla" Martínez escuchó la denuncia de soborno del boxeador colombiano Jhon Teherán luego de su pelea, se cansó y contó toda la verdad sobre el combate.

Sergio "Maravilla" Martínez se cansó y contó toda la verdad de su pelea ante Jhon Teherán. El boxeador argentino que volvió a pelear en nuestro país el pasado martes 21 de marzo rompió el silencio luego de los polémicos dichos del boxeador colombiano sobre la definición del combate que se llevó a cabo en el Estadio Luna Park y no se guardó nada. Es que el púgil cafetero denunció un supuesto soborno, pidió disculpas horas después y esta situación enfureció al ex campeón del mundo.

"Chino Maidana es un excelente promotor y estoy agradecido con él. Si no saben no hablen mucho, me ofrecieron 5.000 dólares para que perdiera y no lo he visto", contó Teherán en un video subido en sus redes sociales y sus fuertes palabras llamaron la atención. Sin embargo, horas después se arrepintió y realizó otra publicación en la que afirmó: "Una persona ajena se me acercó al camerino anoche y me dijo que dijera estas palabras. Le pido disculpas a Sergio 'Maravilla' Martínez". Esta vez, el turno fue del quilmeño que lo atacó con todo.

Las picantes declaraciones de Sergio "Maravilla" Martínez

"Me angustió que este muchacho, bah, este hombre hecho y derecho de 38 años, haya hecho lo que hizo. Me preparé para pelear contra un batallón de espartanos, estaba preparadísimo para una pelea dura y fuerte. No me habría esperado jamás que venga el tipo este y haga eso. No se lo esperaba nadie. Bueno, él tal vez sí", sentenció Martínez en diálogo con Télam acerca de la actitud de su rival en el mítico Luna Park.

Por otro lado, el quilmeño dejó en claro que está con mucha bronca por lo sucedido: "Entré con una agresividad bastante fuerte, con intensidad y combiné los amagos con los golpes, pero no estaba trabajando al 100 por 100. Metí una mano buena, pero no era para caer, ninguna de las que saqué era para que se cayera. ¡Encima me hizo quedar mal a mí! Tengo ganas de matarlo. Yo pensé que iba a tirar algunas manos, intentar, pero no intentó nada. Estoy muy caliente".

La ira de Sergio "Maravilla" Martínez por las palabras de su rival

El ex campeón del mundo no sólo demostró que está con bronca por lo que pasó arriba del cuadrilátero, sino también por las declaraciones de Teherán: "La verdad, no sé por qué dijo lo que dijo. Salió con un martes 13 y me quedó una sensación de angustia, a pesar de que me lo tomo a risa. No puedo tratar de convencer a todo el mundo que yo no tuve nada que ver". Es que muchos cuestionaron el accionar del propio "Maravilla", y él mismo se encargó de aclarar lo sucedido.

Por último, Martínez agregó: "Algunos me putean a mí. ¿Yo que culpa tengo que el tipo no tenga dignidad? Me dicen que fue 'Un tongo'. Si hubiera sabido que se iba a tirar... ¿Me hubiera entrenado como entrené? Meses y meses de trabajo y muy sacrificado. Trabajé duramente para afinar la velocidad, la fuerza, la reacción y la potencia, tenía el boxeo en foco".