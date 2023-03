Escándalo total: el rival de Maravilla Martínez denunció un soborno

Jhon Teherán, boxeador colombiano que cayó por KO en el primer asalto ante Sergio "Maravilla" Martínez en el Estadio Luna Park, reveló lo que le ofrecieron para perder la pelea.

Jhon Teherán, el boxeador colombiano que cayó ante Sergio "Maravilla" Martínez en la noche del 21 de marzo en el Estadio Luna Park, realizó una grave denuncia en las redes sociales. A su vez, el púgil cafetero habló sobre los manejos del deporte de los puños en nuestro país y apuntó no sólo contra su ex promotor, sino también con quien hizo el nexo para que pelee ante la leyenda quilmeña. Claro que, sus dichos llamaron la atención y explotaron a los pocos minutos.

El ex campeón del mundo lo derribó tan sólo en un minuto y no hay dudas que -casi todo- el recinto lo celebró. La victoria fue rápida y efectiva, al menos por cómo se vio al argentino que se mantiene en actividad a los 48 años y sacó chapa de eso una vez que culminó el duelo. Sin embargo, pocas horas después fue su propio contrincante el que reveló detalles del dinero que le ofrecieron para que pierda a manos de "Maravilla" Martínez.

"Chino Maidana es un excelente promotor y estoy agradecido con él. Si no saben no hablen mucho, me ofrecieron 5.000 dólares para que perdiera y no lo he visto", contó Teherán. A su vez, el colombiano denunció a John Molina (ex boxeador y encargado de hacer la conexión para que combata en Argentina) y Andy Espinoza (su ex mánager) de querer robarse lo que aún no recibió. Además, con respecto a lo económico lanzó: "En la pelea, yo venía por 3.000 dólares libres. De los 3.000, cuando estaba acá, me ofrecieron 5.000. Me quieren descontar una plata que le debo a Andy, que tiró un año de mi carrera a la basura. John me lo quiere robar, Molina es una rata y no le debo nada, me dejó tirado".

Por otro lado, el púgil cafetero agregó sobre nuestro país: "Subo este video a las redes sociales para que la gente se de cuenta, para que los mire y se de cuenta de la gente con la clase de persona que viaja a otro país a pelear. También para que sepan como es Argentina. La gente es amable excelentemente. Me decían que era un país racista, mentira. Demasiado elegante, humilde. Pero, en controles de peleas de boxeo ahí se daña Argentina".

Teherán se arrepintió de sus dichos horas después

Jhon Teherán publicó otro video horas después en modo de arrepentimiento por lo dicho anteriormente y aseveró: "Estoy arrepentido con el video que subí anoche. Una persona ajena se me acercó al camerino anoche y me dijo que dijera estas palabras. Le pido disculpas a Sergio 'Maravilla' Martínez y al 'Chino' Maidana. Estaba inconsciente del golpe que recibí anoche en el combate. 'Maravilla', te pido disculpas y que sigas adelante, todavía tienes futuro teniendo 48 años. Yo cometí ese error por rabia, impotencia y no poder ganarle a usted. Le pido muchas disculpas de corazón".

La confianza de Sergio "Maravilla" Martínez tras la victoria en el Luna Park

El boxeador argentino se impuso por la vía rápida en el primer asalto ante Jhon Teherán y se mostró confiado tras la victoria. "Les agradezco a todos infinitamente por haber venido. ¡Estoy muy potente!. Escuchen esto que es importante: que no te hagan creer que 48 años es mucho. No te pueden hacer creer que terminaste, no terminé. Hasta el (título) mundial no paro", aseguró "Maravilla" una vez consumado el triunfo en el mítico Estadio Luna Park.

De esta manera, el ex campeón del mundo sumó un nuevo éxito en su carrera como profesional y llegó a los 57 en 62 peleas disputadas -3 derrotas y 2 empates-. Ahora, el objetivo del púgil es encaminarse a una oportunidad por título del mundo, aunque sabe que no será nada fácil volver a colgarse un cinturón de campeón.