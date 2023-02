El mensaje de Jeremías Ponce tras perder ante Subriel Matías: "Ya habrá otra"

El mensaje del boxeador argentino Jeremías Ponce tras la caída frente al puertorriqueño Subriel Matías en Minneapolis, Estados Unidos. "Lo intentamos y no pudimos", se resignó el bonaerense tras perder el título mundial superligero de la FIB.

Jeremías Ponce perdió por nocaut técnico en el quinto round frente a Subriel Matías y, luego de la derrota, dejó un mensaje para sus más de 11.000 seguidores a través de la cuenta oficial de Instagram (@jere.ponce). Una de las grandes apuestas del boxeo argentino, con apenas 26 años, no estuvo a la altura de la pelea en el estadio The Armory, de Minneapolis (Estados Unidos).

El bonaerense tuvo su primera experiencia en los grandes escenarios y cayó en busca del título mundial superligero de la FIB (Federación Internacional de Boxeo) contra el puertorriqueño, que se mostró superior desde el comienzo del combate. Sin embargo, prefirió rescatar lo positivo de la noche y continuó repleto de esperanza de cara al gran futuro que tiene como profesional.

El mensaje de Jeremías Ponce tras la derrota contra Subriel Matías: "No pude aprovecharla"

Con una imagen propia en Instagram, el pugilista albiceleste se lamentó y escribió: "Lo intentamos y no pudimos. Fue mí oportunidad y no pude aprovecharla. Ya vendrá otra, si Dios quiere, y espero no dejarla pasar! Muchas gracias por sus mensajes y cariño". Igualmente, aclaró para el cierre, con mucha fe para lo que se viene en su trayectoria: "Estoy bien, ¡que es muy importante! ¡A mejorar y entrenar más! ¡Felicitaciones a Subriel y equipo por su triunfo!".

La caída de Ponce vs. Matías por KOT 5: "La esquina decidió"

En un combate intenso, de ida y vuelta, un golpe a pura potencia del boricua sobre el final del quinto round hizo que el argentino cayera y besara la lona. Si bien pudo terminar dicho asalto porque cuando se levantó faltaban apenas cinco segundos, desde su equipo decidieron que no siguiera en el cuadrilátero de cara al sexto capítulo.

La caída de Ponce en el quinto round que le provocó la derrota.

“La esquina decidió, ellos son los que saben y me conocen”, declaró luego el púgil nacido en José Mármol (Provincia de Buenos Aires), que había llegado a esta noche con un invicto de 30 combates. “Es mejor parar una pelea un minuto antes y no un minuto después”, continuó Jeremías. “Después de la caída me recuperé, pero ellos (la esquina) lo decidieron”, insistió.

Con relación al breve desarrollo de la acción, Ponce elogió a su rival cuando consideró que “(Matías) es un excelente boxeador y muy fuerte. La pelea fue pareja, pero una mano cambió todo". "Quiero la revancha, está claro. Me ganó bien, pero todavía aspiro a cumplir mi sueño de ser campeón del mundo. Él fue muy intenso en los primeros cuatro asaltos, pero dejé que trabajara y no me apuré a terminarlo. Yo quería noquearlo en el séptimo, como había prometido”, concluyó "Jere", resignado.