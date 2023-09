El boxeador británico Tyson Fury se la pudrió a Usyk y palpitó un posible cruce: "Cobarde"

El boxeador británico Tyson Fury cruzó fuerte a Oleksandr Usyk y palpitó un posible duelo entre ambos luego de lo que será su combate ante el luchador Francis Ngannou.

Tyson Fury es un boxeador británico campeón del mundo de los pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y aprovechó el primer cara a cara de su duelo ante el luchador de UFC, Francis Ngannou, para picantear al ucraniano Oleksandr Usyk. Es que este último viene de noquear a Daniel Dubois y retener sus cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Organización Internacional de Boxeo (IBO), por lo que un cruce entre ambos en carácter de unificación sería un enorme atractivo para el deporte de los puños.

No hay dudas que los fanáticos del boxeo esperan un combate espectacular entre los europeos, pero aún no dieron el brazo a torcer. Los dos son grandes protagonistas cada vez que se suben al ring, por lo que sería una pelea por demás taquillera. Ahora fue Fury quien encendió la mecha y se la pudrió a Usyk tratándolo de cobarde luego de su contundente victoria del pasado 26 de agosto en Polonia.

En diálogo con Sky Sports, el "Rey de los Gitanos" cruzó al púgil nacido en Ucrania con varios comentarios filosos. Fury se refirió al último duelo de su ¿futuro? rival arriba del cuadrilátero contra Dubois (a quien venció por la vía rápida en el noveno asalto) y aseguró que Usyk "renunció con un golpe al cuerpo y se sacudió por el suelo como un pequeño durante cinco minutos". Con esto, el británico mencionó la caída del ucraniano que el árbitro no sancionó durante el combate y que pudo ser determinante.

Luego de esto, se agrandó con otro palazo: "Pensé que Usyk era un guerrero, un verdadero peleador. Claramente no lo es y sólo es un poco cobarde. Si renuncias una vez, siempre renunciarás de nuevo, eres un peleador o no lo eres". Si bien no hubo respuesta del campeón mundial AMB, OMB, FIB e IBO, sí se espera que alguna vez se vean las caras en el ring y se enfrenten para disfrute del público de boxeo.

Boxeo: el fuerte desafío de Usyk a Tyson Fury tras derrotar a Dubois

El ucraniano Oleksandr Usyk liquidó al Daniel Dubois con un KO en el noveno asalto en una de las peleas del año que se llevó a cabo en el Estadio Wroclaw de Polonia. Sin dudas, fue uno de los cruces más atractivos del 2023 ya que uno de los exponentes históricos del deporte de los puños entre los pesados cumplió con todos los pronósticos contra el joven inglés que soñaba con dar el batacazo. De esta manera, el ganador retuvo sus títulos mundiales y espera por Tyson Fury.

El ganador se quedó con los cinturones en cuestiones y estará ante la posibilidad de unificar con Tyson Fury en un futuro. Al margen de que el mencionado británico tiene pactada una pelea contra un referente de la UFC, es muy probable que se suba nuevamente al ring para un compromiso aún más importante. Es que con el motivo de hacer un mega evento boxístico, un duelo entre Fury y Usyk no suena para nada descabellado.