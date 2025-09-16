La trayectoria de Crawford: el invicto campeón mundial que hizo historia al convertirse en doble campeón indiscutido

El boxeador estadounidense Terence Crawford no solo ha escrito su nombre en la historia del deporte como uno de los pugilistas más dominantes de su generación, también ha formado una extensa familia que suele captar la atención de sus seguidores. Los hijos de Terence Crawford se han convertido en parte importante de la vida del campeón, tanto dentro como fuera del ring.

La trayectoria deportiva de Terence Crawford

A los 37 años, Crawford venció al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez el pasado 13 de septiembre, en lo que fue una pelea histórica transmitida en Netflix. Con un récord de 42 victorias, 31 de ellas por nocaut, y sin derrotas, se ha consolidado como el primer triple campeón mundial en las categorías Superligero, Wélter y Supermediano.

La magnitud de su figura se refleja también en los contratos que firma: en su pelea contra Álvarez en Las Vegas recibió cerca de 50 millones de dólares, confirmando su lugar entre los deportistas mejor remunerados de la disciplina.

Cuántos hijos tiene Terence Crawford

En el plano personal, Terence Crawford tiene siete hijos. El boxeador ha declarado en entrevistas que no se cierra a la posibilidad de ampliar su familia, señalando que si la vida le da la oportunidad de recibir otro hijo lo aceptaría con gusto.

Seis de sus hijos nacieron de su relación con su pareja de larga data, Alindra Person. El séptimo, en cambio, es fruto de una relación con otra mujer cuya identidad nunca fue revelada públicamente. Esta situación generó rumores en torno a una supuesta infidelidad, aunque Crawford siempre ha mantenido en privado los detalles de ese vínculo.

Quiénes son los hijos de Terence Crawford

Con Alindra Person, el campeón tuvo a Terence Crawford Jr., T. Bud Crawford, Tyrese Crawford, Miya Crawford, Talaya “Lay Lay” Crawford y Trinity Michele Crawford. Los nombres de los seis hijos han acompañado en varias ocasiones al boxeador en eventos deportivos y presentaciones públicas, donde se los ha visto apoyando la carrera de su padre.

El séptimo hijo, cuya madre no pertenece al círculo oficial de pareja del púgil, ha sido mencionado por el propio boxeador, aunque sin revelar detalles adicionales. Esta discreción refleja la intención de Crawford de mantener ciertos aspectos de su vida familiar fuera del foco mediático.

Su faceta como padre: el boxeador estadounidense tiene siete hijos y no descarta agrandar la familia

La relación con Alindra Person

Aunque no están casados legalmente, Crawford y Alindra Person mantienen una relación desde principios de los años 2000. Ella ha sido un apoyo constante en la vida del boxeador, acompañándolo en su ascenso deportivo y en su rol como padre. La pareja ha construido un núcleo familiar sólido, donde los hijos comparten un vínculo estrecho con ambos.

La vida personal de Crawford muestra una faceta distinta a la del campeón invicto que se mide en el cuadrilátero. Su familia ha sido una fuente de motivación y, al mismo tiempo, un motor para mantener la disciplina que lo llevó a convertirse en referente mundial del boxeo.

Récord de Terence Crawford

Peleas totales: 42

42 Victorias: 42

42 Nocauts: 31

31 Derrotas: 0

0 Empates: 0

Títulos de Terence Crawford

Campeón indiscutido en tres categorías: Superligero, Wélter y Supermediano

OMB ligero

OMB, CMB, FIB y AMB en superligero

OMB, FIB, CMB y AMB en wélter

AMB superwélter

AMB, FIB, CMB y OMB en supermediano

Un campeón dentro y fuera del ring

La carrera y la vida personal de Terence Crawford lo muestran como un hombre de récords y desafíos, tanto deportivos como familiares. Los hijos de Terence Crawford forman parte de su legado más allá de los títulos, acompañando a un deportista que ha logrado convertirse en una de las figuras más influyentes del boxeo contemporáneo.