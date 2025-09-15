Récord de Terence Crawford: cuántas peleas ganó, nocauts y derrotas del boxeador

Terence Crawford en la previa a la pelea con Canelo Álvarez.

Terence Crawford es un boxeador estadounidense con una larga trayectoria, que recientemente hizo historia en el boxeo al conquistar tres títulos unificados en distintas divisiones. Esto gracias a la victoria sobre Canelo Álvarez a quien le arrebató el título indiscutido de peso supermediano por decisión unánime. Una pelea que quedará en la memoria por siempre de todos los fanáticos del deporte.

Se trata de un boxeador con una gran historia de resiliencia, dado que tuvo que dejar atrás una historia familiar difícil, por la violencia que vivió en casa con sus padres. La vida del pugilista se desarrolló en un entorno peligroso y lleno de dolor, en el que recibía golpizas por parte de su madre con distintos objetos que a la larga, hicieron crecer su resistencia al dolor; situación que ocupó Crawford para canalizarla en el boxeo y sacar provecho de ello.

Cuántas peleas ganó Terence Crawford y qué número de nocauts tiene

Peleas totales:42

Victorias: 42

Nocauts: 31

Derrotas: 0

Empates: 0

Cuáles son los títulos de Terence Crawford

Campeón indiscutido en tres categorías: Superligero, Wélter y Supermediano

OMB ligero

OMB, CMB, FIB y AMB en superligero

OMB, FIB, CMB y AMB en wélter

AMB superwélter

AMB, FIB, CMB y OMB en supermediano

El record que batió Terence Crawford contra Canelo Álvarez

Terence Crawford le ganó una pelea histórica a Canelo Álvarez.

Terence Crawford marcó contra Canelo Álvarez un récord histórico para el boxeo: 70,482 personas asistieron al Allegiant Stadium de Las Vegas y registraron la mayor cantidad de público en en un estadio cerrado en los Estados Unidos. Por su parte, Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, que intervino en la organización ya que el evento formó parte de la Riyadh Season, anticipó que “Netflix informará el lunes que esta es oficialmente la pelea más vista en la historia del boxeo profesional”.

El peleador estadounidense de 37 años se impuso por 115-113 (x2) y 116-112 en las tarjetas de los jueces y le robó a Canelo los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización (OMB), Federación (FIB), Consejo (CMB) y The Ring. De esta forma, el nacido en Nebraska se consagró campeón indiscutible en tres categorías, récord de su autoría (superligero en 2017; welter en 2023; supermedianos en 2025). Por su parte, la superestrella mexicana Canelo Álvarez registró la tercera caída de su carrera, luego de las derrotas ante Floyd Mayweather y Dmitry Bivol, lo que hace más meritorio el triunfo de Crawford.