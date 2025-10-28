La Chucky Alaniz, la referente del boxeo argentino que va por un título del mundo

Celeste "Chucky" Alaniz es una de las grandes referentes del boxeo argentino femenino de nuestro país en la actualidad y este miércoles tendrá la oportunidad de volver a ser protagonista en el exterior con una pelea que la acercará a un título del mundo. La púgil oriunda de Merlo que supo ser campeona del mundo y tener los títulos de tres prestigiosas entidades del deporte de los puños puede ir por uno más. Claro que, primero tendrá que vencer a quien será su rival y que va por el mismo objetivo.

Este miércoles 29 de octubre en el Agora Convention Center de Bogotá, Colombia y en el marco de la 38° Convención Anual de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) la merlense se medirá ante la dueña de casa pero radicada en Suiza, Laura Wollenmann. Por supuesto, será un desafío más que importante para la entrenada por su técnico y pareja, Leandro Ledesma, que ya estuvo en lo más alto y sufrió una derrota con Gabriela Fundora que sin dudas la marcó. Ahora, con la sangre "Xeneize" corriendo por sus venas, la "Chucky" quiere revancha y va por todo.

Celeste "Chucky" Alaniz vs. Laura Wollenmann en Colombia

Este cruce eliminatorio entre la boxeadora oriunda de Merlo y la nacida en suelo colombiano le dará el derecho a la ganadora a pelear contra la mencionada Fundora, quien ya venció a la argentina en noviembre del 2024 en Las Vegas. Dicho resultado le permitió ser la campeona indiscutida -los títulos de las 4 entidades más importantes del boxeo- de la categoría mosca ya que retuvo su título mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y le arrebató a Alaniz los de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Celeste "Chucky" Alaniz peleará por un título del mundo en Colombia

Justamente, si es vence a Wollenmann, la "Chucky" tendrá la posibilidad de verse las caras otra vez con la estadounidense que la noqueó en el séptimo asalto cuando se vieron las caras en el Virgin Hotels de Estados Unidos hace poco menos de un año atrás. Cabe destacar que será la única representante de nuestro país en este evento boxístico que tendrá lugar en Colombia entre el 27 y el 31 de octubre. Si bien trascendió que el duelo central de la jornada sería por un título interino, finalmente la mencionada OMB decidió que se trate sólo de una eliminatoria para luego pelear por el título regular.

La "Chucky" Alaniz, ante la chance de volver a enfrentar a Gabriela Fundora

Si bien la oriunda de Merlo cayó por KO en el séptimo round contra la estrella estadounidense, hay ciertas chances de que se vuelvan a ver las caras en un futuro no muy lejano. Si es que Alaniz consigue la victoria contra Laura Wollenmann en Colombia y se adjudica la eliminatoria al título mundial mosca, podría enfrentar a la campeona regular que sigue siendo Fundora. Desde la promotora lo toman con tranquilidad y esperan primero el duelo contra la colombiana que tendrá lugar este miércoles 29 de octubre.

La carrera de la "Chucky" Alaniz en el boxeo

La boxeadora argentina es una de las estrellas del boxeo de nuestro país, fue campeona argentina de la categoría mosca y también monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). La oriunda de Merlo perdió su título injustamente contra Marlen Esparza, pero tuvo su revancha y recuperó las mencionadas coronas, luego se enfrentó con Gabriela Fundora por el cetro de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y cayó en el séptimo asalto. Actualmente, la púgil bonaerense cuenta con un récord de 17 triunfos (7 por KO) y dos derrotas en el profesionalismo, donde busca volver a brillar como ya lo hizo.