Bolívar vs Cienciano: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Sudamericana

Por el partido correspondiente a la llave 5 de la Copa Sudamericana, Bolívar juega ante Cienciano el miércoles 13 de agosto. El duelo se disputa desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el coloso de Miraflores.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jhon Ospina Londoño.

Los resultados de Bolívar en partidos de la Copa Sudamericana

Playoff Octavos : Bolívar 3 vs Palestino 0 (16 de julio)

: Bolívar 3 vs Palestino 0 (16 de julio) Playoff Octavos: Palestino 0 vs Bolívar 3 (23 de julio)

Los resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana

Primera Fase : ADT de Tarma 1 vs Cienciano 1 (5-6 en penales a favor de Cienciano) (4 de marzo)

: ADT de Tarma 1 vs Cienciano 1 (5-6 en penales a favor de Cienciano) (4 de marzo) Fase de Grupos : Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril)

: Cienciano 0 vs Atlético Mineiro 0 (1 de abril) Fase de Grupos : Caracas 2 vs Cienciano 2 (8 de abril)

: Caracas 2 vs Cienciano 2 (8 de abril) Fase de Grupos : Deportes Iquique 2 vs Cienciano 2 (24 de abril)

: Deportes Iquique 2 vs Cienciano 2 (24 de abril) Fase de Grupos : Cienciano 3 vs Caracas 1 (8 de mayo)

: Cienciano 3 vs Caracas 1 (8 de mayo) Fase de Grupos : Cienciano 4 vs Deportes Iquique 0 (15 de mayo)

: Cienciano 4 vs Deportes Iquique 0 (15 de mayo) Fase de Grupos: Atlético Mineiro 1 vs Cienciano 1 (29 de mayo)

Horario Bolívar y Cienciano, según país