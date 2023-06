Un ídolo de Boca cruzó a Riquelme porque no pudo ir a su despedida: "Que te enteres"

Un ídolo de Boca apuntó contra Juan Román Riquelme porque no pudo asistir a su partido de despedida en La Bombonera. El vicepresidente y máximo emblema del club tuvo al fin su homenaje ante casi 50.000 hinchas, aunque no contó con otro de los exjugadores muy queridos por el público del "Xeneize" desde la década de 1960.

Se trata nada menos que de Ángel Clemente Rojas, más conocido como "Rojitas", quien reveló que le "impidieron" ir al estadio Alberto J. Armando de la Ciudad de Buenos Aires para vivir una jornada especial e histórica. A través de su cuenta de Twitter (@rojitasclemente), el exdelantero explicó el motivo por el que se ausentó en el evento oficial que se extendió por casi cinco horas.

Rojitas cruzó a Riquelme porque no pudo ir a su despedida: "Hubo personas que lo impidieron"

El exatacante de 78 años apeló a Twitter para ventilar la razón por la que no pudo estar en La Bombonera. "Román querido, cómo me gustaría que te enteres que me hubiera encantado estar ahí con mi nieto y mi hijo. Pero hubo personas que lo impidieron", comenzó en el mensaje quien también pasó por Racing, Lanús, Nueva Chicago y Argentino de Quilmes. Sin embargo, cerró la publicación a puro elogio para el exmediocampista: "#SerásEterno. Gracias por tanto fútbol y gracias por darle tanto a Boca".

La relación entre Riquelme y Rojitas

Más allá de esta polémica situación, el vínculo entre ambos cracks es muy afectuoso y positivo. De hecho, el vice invitó a Ángel a ver algunos partidos del "Xeneize" en su palco en la cancha, y hay varias fotos de ellos juntos y abrazados. Seguramente, con el correr de los meses la dirigencia volverá a comunicarse con el exgoleador para que regrese al estadio para observar en vivo más encuentros del equipo dirigido por Jorge Almirón.

Riquelme y Rojitas tienen una buena relación.

Las estadísticas de Riquelme en Boca

388 partidos oficiales en sus cuatro ciclos entre 1996 y 2014.

en sus cuatro ciclos entre 1996 y 2014. 92 goles.

123 asistencias.

11 títulos: 6 Ligas, 3 Copas Libertadores, 1 Intercontinental y 1 Supercopa Sudamericana.

Los números de Rojitas en Boca