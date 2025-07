Alarma para Russo en Boca: un futbolista no entrenó y saldría en este mercado de pases

Más problemas para Russo: un futbolista entrenó diferenciado del plantel y podría irse en este mercado de pases.

Boca Juniors ya regresó a las prácticas tras la temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial de Clubes en Estados Unidos y se prepara para afrontar el segundo semestre del 2025. Esta tarde, el plantel que dirige técnicamente Miguel Ángel Russo entrenó en el predio de Ezeiza con la mente puesta en el debut en el Torneo Clausura 2025 frente a Argentinos Juniors; varias horas antes, sin embargo, un veterano futbolista del 'Xeneize' que no será tenido en cuenta por el DT trabajó a contraturno, a la espera de resolver su situación contractual y encontrar un nuevo club.

Cristian Lema fue el jugador que entrenó por su cuenta esta mañana, luego de plantearle a la dirigencia la posibilidad de salir en este mercado de pases. Según informó el periodista Augusto César, el defensor central de 35 años (quien no fue incluido en la nómina para el certamen intercontinental) ofreció no cobrar los seis meses restantes en su contrato para poder salir del cuadro de La Ribera con el pase en su poder. Junto con él estuvo Esteban Rolón, otro que no estará en la consideración del entrenador de cara a lo que viene y que deberá buscar un nuevo destino para continuar su carrera.

El regreso de Boca a los entrenamientos: sin Lema y con casi la totalidad de los "prescindibles"

El zaguero con pasado en Belgrano de Córdoba, Newell's Old Boys y otros equipos del fútbol argentino no suma minutos en cancha desde octubre del 2024 debido a una lesión ligamentaria sufrida en su tobillo izquierdo. Desde entonces, estuvo en el banco de suplentes en varias ocasiones bajo las órdenes de Fernando Gago, pero nunca pudo pisar el terreno de juego a causa de las continuas recaídas que tuvo en los últimos meses. Ahora, su futuro dependerá del acuerdo que pueda alcanzar con la dirigencia presidida por Juan Román Riquelme y las ofertas que le lleguen en el segundo semestre.

A pesar de todos los rumores que circularon en los últimos días tras la eliminación en el Mundial de Clubes y el insólito empate frente al semi-amateur Auckland City, ningún otro futbolista quedó descartado de la primera práctica de Russo en su regreso a la Argentina. Marcos Rojo, Sergio Romero, Frank Fabra, Luis Advíncula, Ignacio Miramón, Lucas Janson, Exequiel Zeballos, Javier García, Agustín Martegani y Marcelo Saracchi, todos supuestamente prescindibles para el director técnico, trabajaron a la par del resto de sus compañeros este martes.

Lema, que no jugaba en el 'Xeneize' desde octubre de 2024, está arreglando su salida del club en este mercado de pases.

Los números de Cristian Lema en Boca Juniors

34 partidos disputados.

Un gol.

Dos asistencias.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca tras la eliminación en el Mundial de Clubes?

El regreso a las canchas para el "Xeneize" será a mediados del mes de julio (entre el viernes 11 y el domingo 13) y por el Torneo Clausura. Si bien resta definir el día y horario exactos, el elenco de La Ribera enfrentará a Argentinos Juniors en La Paternal por la primera fecha del mencionado certamen y días más tarde será local ante Unión de Santa Fe en La Bombonera.

Además del campeonato, el equipo de Russo también deberá afrontar la Copa Argentina donde ya eliminó a Argentino de Monte Maíz ganando por 5 a 0 y ahora se verá las caras con Atlético Tucumán. Todo indica que este compromiso correspondiente a los 16avos de final será el día 31 del mencionado mes, pero todavía no es oficial.