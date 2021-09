Traverso sobre el histórico duelo entre Riquelme y Palermo: "Lucharé para que vuelvan a estar juntos"

Cristian Traverso habló en vivo en Simplemente Fútbol, programa emitido por la pantalla de TyC Sports, y contó detalles de la histórica disputa entre Juan Román Riquelme y Martín Palermo. Desde el origen de dicho duelo hasta el presente de Boca Juniors con los conflictos de los colombianos y la vicepresidencia del ídolo, el exdefensor no tuvo filtro para opinar de todo lo que le preguntaron.

"Si bien existían las distancias, no estaba esa boludez de si estás con aquel yo no te hablo, menos en la mitad de la cancha. Yo me concentraba con Román, jugaba al pool con Guillermo y Martín, era un nexo entre ambos. No sé que pasó entre ellos pero me hubiese gustado estar ahí. Si seguimos en el camino de la grieta será muy difícil que las cosas que ganamos se vuelvan a conseguir", sostuvo Traverso.

Desmintió el gran rumor del inicio de la histórica pelea entre los ídolos antes de la final de la Intercontinental en el 2000 ante el Real Madrid: "Es mentira que Palermo le dijo a Bianchi 'tiene que jugar Guillermo en lugar de Marcelo Delgado', Bianchi puso lo que tenía que poner porque era el entrenador, y eligió al 'Chelo' porque estaba imparable. Martín nunca se lo pidió a Bianchi, me lo contó uno de los integrantes de lo que pasó".

También destacó a ambos como lo que significan para el "Xeneize": "Le dieron le dieron la gloria a Boca. El otro día me escribió un salame, porque subí una foto con Martín, y me dice 'el otro (por Riquelme) es más grande que él'. No es que uno es más que el otro, son los dos ídolos del club. Voy a luchar para que no haya grieta porque no pueden estar separados para conveniencia de otros. Porque yo sé como fue la historia", aseguró.

La opinión sobre los colombianos y el elogio a Riquelme

El exdefensor no tuvo filtro para lanzarle dardos a los colombianos que hoy son parte del plantel de Boca. A los apuntados por el presidente del Consejo de Fútbol también los liquidó: "Tuvimos la suerte de tener colombianos que no hacía falta decirles nada. Nunca tuvimos un vago en el plantel y por eso ganamos lo que ganamos. Dejaron la vara muy alta", afirmó.

Por otro lado respaldó a Román como dirigente: "Lo felicité por meterse en política, si hace algo mal se lo diré pero me gusta que esté ahí. Me alegra que todos estén en el club. Con alguno tengo resquemor porque no está bien lo que están haciendo pero él ya lo sabe", concluyó.