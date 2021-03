Riquelme ya tiene al reemplazante de Russo en Boca: "Siempre habló bien de él"

En Boca Juniors, el ciclo de Miguel Ángel Russo como DT del "Xeneize" está pasando por un momento delicado. Si bien ha logrado salir campeón de la última Superliga y de la Copa Diego Maradona, los hinchas y el fútbol argentino en general recalcan la falta de juego y de respuestas por parte de un plantel que no luce dentro del campo de juego. Es por esta situación que, según F12 en ESPN, Juan Román Riquelme ya tendría al reemplazante del técnico en caso de que este renuncie.

"Los resultados van a marcar la continuidad del entrenador. Esto es día a día, partido a partido. Nadie va a tomar una decisión salvo el entrenador", comenzó diciendo Augusto César, responsable de brindar la información de Boca Juniors en el programa conducido por Mariano Closs. Acto seguido, este cronista prosiguió a dar el nombre del posible reemplazante y expuso sus argumentos.

Sin filtros, Augusto César aseguró: "Riquelme siempre habló muy bien del trabajo de Almirón. Cuando se empiezan a nombrar entrenadores con alguien trabajando es por algo". Cabe destacar que el futuro de Russo depende de sí mismo: el DT no será despedido por la comisión directiva, sólo se buscará un técnico nuevo en caso de que decida dar un paso al costado.

En la actualidad, Boca no luce en juego pero los resultados son positivos: hace pocos días le ganó a Claypole, de la Primera C, en un partido sufrido correspondiente a los 32avos de la Copa Argentina. Pese a conseguir el pase de ronda, se hostigó en demasía al equipo de Russo por no dar respuestas ante un rival supuesta y considerablemente inferior.

Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, dio positivo de coronavirus

Jorge Amor Ameal fue diagnosticado con coronavirus, luego de haberse hecho un hisopado a raíz de un contacto estrecho con un caso positivo. El presidente de Boca tiene 72 años, es paciente de riesgo y se aguardará su evolución durante los próximos días, por el momento se encuentra asintomático.

En los primeros meses de la pandemia, el máximo dirigente xeneize había mantenido un cuidado extremo y prácticamente no salía de su domicilio. Con el correr de los meses, y en coincidencia con el relajamiento generalizado, comenzó a participar de diferentes actividades relacionadas con el club.

Las primeras informaciones indicaron que Ameal había estado reunido en las últimas horas con los dirigentes Sebastián Gianorio y Daniel Ivoskus, quienes dieron positivo. El presidente de Boca se aisló de manera preventiva y el examen realizado arrojó como resultado que también padecía la enfermedad.