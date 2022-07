Riquelme se habría enojado con Battaglia tras su conferencia: "Esto termina mal"

Boca, golpeado tras la eliminación de la Copa Libertadores contra Corinthians, sufre ahora una supuesta tensión entre Riquelme y Battaglia tras la conferencia de prensa del técnico.

Boca fue eliminado prematuramente de la Copa Libertadores contra Corinthians en La Bombonera y Sebastián Battaglia disparó contra la dirigencia en la conferencia de prensa posterior. Fastidioso por el flojo mercado de pases del club, el entrenador pareció apuntar a Juan Román Riquelme y al Consejo de Fútbol, que son los encargados principales de los refuerzos.

De acuerdo con Olé y TyC Sports, al vicepresidente del club le habrían molestado las declaraciones del técnico ante los medios después del fracaso en el torneo internacional más importante. Y el clima caliente entre ambos habría recrudecido luego de la calma que llevó el título conseguido en la última Copa de la Liga Profesional.

Boca: la tensión entre Riquelme y Battaglia tras la conferencia del DT

Según Olé, "en el Consejo causó mucha sorpresa que El León saltara de ese modo en la conferencia" y "su reacción en un momento delicado cayó muy mal". En el mencionado portal deportivo publicaron que una fuente cercana al Consejo cuestionó la decisión del estratega de hacer un solo cambio en el partido porque "se quedó con eso (el mismo equipo) y no intentó nada más". "La conferencia fue inoportuna, no era el momento. Esto termina mal", añadió alguien cercano al grupo que integran Marcelo "El Chelo" Delgado, Raúl Cascini, Jorge "El Patrón" Bermúdez y Mauricio "Chicho" Serna.

En la misma línea, remarcaron que Battaglia "desde hace un tiempo decidió no callarse más nada" contra la dirigencia de Boca más allá de que esta última lo sostuvo en sus peores momentos, cuando el equipo jugaba muy mal y el entrenador era cuestionado por el flojo rendimiento de sus dirigidos. La salida de Eduardo Salvio fue uno de los detonantes del testimonio del DT, a quien además no le cumplieron ninguno de sus pedidos en el mercado: un volante ofensivo, un mediocampista central y un extremo.

Ahora, el semestre quedará muy largo para Boca: solamente con vida en la Liga Profesional (está 11°) y en la Copa Argentina (octavos de final), el principal objetivo de esta segunda parte del año ya no se podrá cumplir. Con un plantel con escaso recambio, un equipo que no termina de convencer y ya clasificado a la Libertadores 2023, da la sensación de que en "El Xeneize" todo tendrá sabor a poco hasta el final del año.

La conferencia de Battaglia que habría molestado a Riquelme en Boca: "No se resolvieron"

Junto con el capitán Carlos Izquierdoz, el estratega del local se descargó en la sala de prensa de La Bombonera. Consultado acerca del mercado de pases y de la ausencia de fichajes para encarar este segundo semestre, "El León" fue contundente con sus declaraciones y apuntó contra la dirigencia y el Consejo de Fútbol.

“Hay cuestiones que uno plantea y, a partir de ahí, deberían resolverse en el tiempo en el que se tienen que resolver y no se resolvieron", resaltó Battaglia. Además, el ídolo se quejó porque "se han ido muchachos importantes", aunque también aclaró: "Pero son situaciones que no las manejo yo”. Acerca de las incorporaciones que no se hicieron, insistió: "Tuvimos la oportunidad de pedir (jugadores), de mejorar en cuanto al recambio… No fue así y hay que tratar de hacer lo mejor con el plantel que se tiene”.